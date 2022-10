Il vient d'être mis hors d'état de nuire par la police judiciaire de Béjaïa. Il s'agit d'un pickpocket âgé de 69 ans! Originaire de Constantine, ce multirécidiviste s'adonnait à sa sale besogne au niveau des arrêts de bus de la wilaya de Béjaïa. Son âge, lui permettait de passer inaperçu et de lever tout soupçon contre lui. Néanmoins, il a été confondu après la plainte d'une jeune fille, victime de ce vieux lascar. Elle a appelé le 15-18 après qu'il lui a subtilisé son téléphone portable. Immédiatement, une patrouille de police a été dirigée à proximité de l'endroit pour arrêter le suspect en flagrant délit et récupérer le téléphone portable volé. À l'issue de l'interrogatoire du suspect, il a été constaté qu'il était récidiviste et connu des services de police pour être impliqué dans des affaires de vol similaires.

Un dossier judiciaire a été constitué contre le suspect pour vol à la tire sur la voie publique. Il a été présenté par-devant les autorités judiciaires compétentes où un mandat de dépôt a été délivré à son encontre.