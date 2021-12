La Mauritanie plus que jamais proche de l'Algérie! Une route reliant Tindouf à Zeouiret, en Mauritanie, va être construite. Il s'agit là d'un des plus importants accords signés lors de la visite d'ةtat effectuée par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en Algérie. Long de 775 km, ce projet va être totalement réalisé par des entreprises nationales. Ce sont près de 10 entreprises algériennes? entre autres Cosider TP, Evsm, Sntp, Eptrc, Ettr Ouargla, Eptp Alger, Sera Oran, qui seront chargés de sa construction. Le suivi des travaux sera également à 100% «made in bladi». Le bureau d'études et de suivi est algérien: Saepi. Le Laboratoire des travaux publics du Centre est aussi algérien: Ltpc. Le Laboratoire de l'habitat et de la construction: Lnhc. L'organisme de contrôle des travaux publics est le Cttp. L'acte de naissance de ce mégaprojet, qui se trouve en territoire mauritanien, a été signé par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, représentant du gouvernement algérien et le ministre mauritanien de l'ةquipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou M'Haïmid. Il s'agit là d'un projet aux retombées socio-économiques des plus importantes. «Cet accord vise la réalisation d'une route de grande importance reliant l'Algérie à la Mauritanie, plus précisément Tindouf à Zeouiret», estime Nasri. «Cette route était de nature à renforcer davantage les solides relations existant depuis longtemps et qui ont connu une évolution notable ces dernières années», assure-t-il. Cet ouvrage vient s'ajouter au projet de réalisation du poste frontalier entre les deux pays, une infrastructure qui va améliorer la circulation de tous les opérateurs économiques et les citoyens des deux pays. «La route, qui ouvrira des axes routiers internationaux importants, devra permettre aux opérateurs algériens une ouverture économique sur les marchés africains, en passant par la Mauritanie qui permettra, à son tour, de renforcer la coopération économique entre les opérateurs des deux pays», a soutenu, pour sa part, le ministre mauritanien. Elle apportera, sur son passage, richesse et développement pour les régions qu'elle traverse. Elle va les transformer, au même titre que les régions limitrophes, du fait qu'elle deviendra un passage incontournable pour le reste du continent. Les habitants de ces régions ont, d'ailleurs, longtemps rêvé de voir la concrétisation de cette infrastructure routière. C'est véritablement un partenariat gagnant- gagnant qu'offre ce projet aux deux pays voisins. L'Algérie se chargera, certes, de sa réalisation. Néanmoins, elle obtient en contrepartie son exploitation sous forme de concession de 10 ans par tacite reconduction. Le contrat prend effet dès l'achèvement des travaux.

Les nombreux relais routiers et stations-service, sur cette route, seront réalisés et exploités par Naftal. L'Algérie est face à un très grand défi, du fait qu'elle décide de réaliser un ouvrage aussi important, en dehors de ses frontières, à l'image de ce que font dans le monde les entreprises turques et chinoises. Ce sont des milliers d'emplois qui seront assurés pour les prochaines années, notamment dans le sud du pays. Les matériaux de construction, le béton et le ciment, dont le pays connaît un surplus de production, trouveront ainsi preneur. Ce sera aussi une expérience qui en appellera d'autres. L'Algérie pourra prétendre à des projets du même type dans d'autres pays africains. Enfin, un projet dont on a rêvé depuis l'indépendance, est concrétisé. Désormais donc, tous les chemins mènent à Zeouiret...