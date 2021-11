L'abstention tant redoutée par les candidats en lice était hier en vigueur à Béjaïa. Devant les bureaux de vote, l'engouement n'était pas au rendez-vous. Pourtant, point de quelconque empêchement ou d'intimidation. La raison est dans le désintéressement d'une population lasse des promesses non tenues. Les citoyens le disent franchement. Pour les oisifs, il n'y a pas mieux qu'un café sur une terrasse. Pour les plus occupés, la cueillette des olives est plus rentable. Connue pour son fort taux d'abstention, Béjaïa récidive pour n'afficher qu'un taux des plus faibles, qui peut cependant évoluer dans les dernières heures du scrutin.

Exception faite des trois centres de vote qui ont connu de légères perturbations, l'opération de vote s'est globalement déroulée dans des conditions sereines à Bejaia. Au centre de vote de Boukhalfa, dans la commune d'Amizour, un groupe de jeunes s'est amusé à intimider les électeurs, procédant la veille à une tentative de pénétrer dans le centre mais c'était sans compter sur la présence des services de sécurité qui ont vite rétabli l'ordre sans vraiment forcer.

Au centre de votre des 13 Martyrs, dans la commune du chef-lieu de Béjaïa une altercation entre les militants du FLN et ceux du FFS a éclaté dans le sillage de leur tentative d'influencer le vote des électeurs. À Bakaro, dans la commune de Tichy, la tentative de fermer le centre de vote a été vouée à l'échec par les services de sécurité. Loin des tensions connues par la passé en rapport avec les élections, la région de Béjaïa est restée calme, hier.

Le corps électoral, évalué à 560 544 inscrits ne s'est pas rendu en force dans les 1 705 bureaux de vote réquisitionnés à cet effet, au niveau des 509 centres. Les candidats des 108 listes en lice n'ont-ils pas été assez convaincants? Le FFS, qui est entré en course avec 37 listes communales et une liste APW changera-t-il la donne d'ici la fermeture des centre de vote? Le FLN drainera-t-il les électeurs avec ses 15 listes? Quel score réaliseront les indépendants avec leurs 51 listes? Il ne faut surtout pas compter sur la mobilisation des deux listes du front El Mostakbel et celles du front El Hokm Errached, pratiquement d'inconnus au bataillon politique. Si à Akbou, Toudja, Feraoun et M'Cisna, les listes communales n'ont pas été confectionnées, il reste que les résultats sont d'ores et déjà connus au niveau des communes de Timezrit, Tifra, Ighrem, Tizi N'Berber, Tibane, Tala Hamza, Barbacha, Aït M'likeche, Akfadou, Amalou, Sidi Ayad, Aokas, Souk Oufella où les listes uniques partent en solo et la question se pose dans la candidature qui aura le plus de voix pour devenir président de l'Assemblée. La réponse sera connue à la fin du dépouillement, tout comme le taux de participation, que l'Anie locale n'a pas jugé utile de communiquer