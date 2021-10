Une sentence de réclusion à perpétuité a été prononcée, hier, par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla dans une affaire de trafic de stupéfiants. Le dénommé M-L.A (35 ans), a été condamné à la prison à vie, tandis que Y.H (36 ans), s’est vu infliger une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions de DA, pour chargement et transport illicites et contrebande de produits stupéfiants à un degré de gravité menaçant la santé publique, et ce dans le cadre d’une bande criminelle organisée. L’individu répondant aux initiales de M.B. (56 ans) a, quant à lui, été acquitté dans cette affaire qui remonte, selon l’arrêt de renvoi, au mois de janvier 2017, suite à l’interception d’un camion conduit, par Y.H, par les services sécuritaires dans un barrage de contrôle routier dressé à Ouled Djellal. La fouille du camion a donné lieu à la découverte de 7,68 quintaux de résine de cannabis.