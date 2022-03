Le tribunal correctionnel près la cour de justice de Khenchela a prononcé, lors de sa session ordinaire de jeudi, la perpétuité à l’encontre d’un accusé, âgé d’une trentaine d’années, assortie d’une amende et d’une compensation financière. Le mis en cause était poursuivi pour son implication dans le meurtre, avec préméditation, de l’ancien joueur de l’USM Khenchela et ancien attaquant international, Nabil Kassimi. Tandis un autre inculpé, un mineur, a écopé de 5 ans de prison, assortie d’une amende et d’une compensation financière. Les mis en cause pourront faire appel du jugement lors de la prochaine session criminelle. Pour rappel, le cadavre de l’ancien joueur international Nabil Kassimi, âgé de 70 ans, a été retrouvé par les éléments de la Gendarmerie nationale dans la forêt d’Aïn Mimoune, située à la commune de Tamza dans la wilaya de Khenchela. Son corps présentait des traces de « coups portés par un objet contondant », indiquait la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale.