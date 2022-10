La peine capitale a été prononcée, hier, par le tribunal criminel près la cour d’Ouargla à l’encontre de M.S. (66 ans) et B.F. (51 ans) pour homicide volontaire avec préméditation.

Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au mois de février dernier (2022) lorsque les services de la sûreté de wilaya d’Ouargla ont reçu des informations signalant un cadavre d’un jeune gisant près du lycée Mohamed Laïd El-Khelifa, près du quartier Bouzid à Ouargla.

Les investigations ont permis d’identifier les auteurs du crime, à savoir la mère de la victime et son époux qui, à l’aide de trois acolytes, ont commis leur forfait.

Les mis en cause dans cette affaire d’assassinat, M.S. et B.F., ont reconnu avoir tué la victime pour « mettre un terme aux conflits familiaux excessifs qu’elle provoquait », selon eux. Le représentant du ministère public a requis dans cette affaire la peine capitale contre les auteurs du crime.