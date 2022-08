Il y avait, hier, du monde à Ifri Ouzéllaguene. La foule était si dense que le village, où s'était tenue, il y a 66 ans, le congrès de la Soummam, s'est avéré trop exigu pour contenir ces milliers de personnes venues de divers horizons. Le déplacement en valait la peine.

En effet, il y a 66 ans, jour pour jour, s'est tenu sur ce lieu le premier congrès du Front de Libération nationale (FLN) qui allait jeter les jalons d'une nouvelle organisation politique et militaire de la Révolution, mais aussi tracer les perspectives menant à la victoire et, par ricochet, fonder les soubassements institutionnels de l'Algérie indépendante.

Contrairement à sa tenue, qui s'est déroulée dans une totale clandestinité, la célébration du congrès de la Soummam était tout en couleurs et surtout rassembleuse, même si chacun y était allé de sa manière pour interpréter l'événement, mais tout le monde était là pour rendre hommage à Larbi Ben M'hidi, chef de la zone V, Abane Ramdane, coordinateur d'Alger, Zighoud Youcef, représentant de la zone II, Krim Belkacem de la zone III, Amar Ouamrane de la zone IV et Lakhdar Bentobbal de la zone II, l'un des artisans avec Zighoud Youcef de l'offensive du Nord Constantinois en août 1955. Leurs statues ornaient la cour du musée et tous se donnaient le plaisir d'immortaliser ce moment en posant devant ces hérons sans lesquels l'Algérie serait encore sous la domination coloniale. Après le Front de Libération nationale, dont la délégation a été conduite la veille par son secrétaire général Abou El Fadl Baâdji, c'était, hier, au tour du Rassemblement pour la culture et la démocratie, du Front des forces socialistes, des autorités de wilaya, l'Organisation des moudjahidine, des enfants de chouhada et des associations de s'inviter pour célébrer cette date symbolique qui marque un tournant décisif dans l'évolution de la guerre de libération livrée à l'armée coloniale.

Du carré des 1500 martyrs d'Ouzellaguene jusqu'à la maisonnette du congrès, la rituel était le même. Dépôt de gerbes de fleurs, levée des couleurs nationales, lecture de la Fatiha. Tous se sont appliqués dans le rituel de circonstances. Le FFS, qui avait tenu une réunion consacrée à la commémoration du 66ème anniversaire du congrès de la Soummam, a entamé son déplacement au niveau du siège de la section du parti d'Ouzellaguene en présence des secrétaires nationaux, responsables de la Fédération, élus et militants. La délégation conduite par le premier secrétaire, Youcef Aouchiche, s'est dirigée ensuite vers la maisonnette d'Ifri.

Le RCD, par la voix de son président, Atman Maâzouz, a appelé, hier, les Algériennes et les Algériens à faire de cette halte historique «un moment de redéploiement militant pour l'instauration d'une Algérie libre, démocratique et sociale telle que rêvée par nos martyrs et promise aux générations futures». Tous les appels étaient axés sur la nécessité d'unir toutes les forces comme ce fut le cas en 1956 pour donner un second souffle au pays. Tous ont appelé à s'inspirer du congrès de la Soummam et ses résolutions pour avancer de l'avant et mettre de côté toutes les divergences qui retardent le développement et l'émancipation du pays. Les autorités de la wilaya ont procédé, hier,à la baptisation de la cité universitaire Targa Ouzemour du nom du moudjahid Mohand-Tahar Moualfi Le secrétaire général de la wilaya a également inauguré une sûreté urbaine à Ouzellaguene avant de prendre part à la commémoration officielle du 66ème anniversaire de la tenue du congrès de la Soummam. Une journée commémorative, qui en dit long sur l'importance de ce rendez-vous de la Soummam, dont beaucoup d'acteurs devraient s'inspirer pour permettre au pays de s'inscrite durablement dans la stabilité.