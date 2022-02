La FAF a démenti «formellement» l'information relayée par certains médias relative à la levée de l'interdiction de recrutement pour les clubs endettés à hauteur de 80 millions de dinars et moins. «Le Bureau fédéral n'a pris aucune décision concernant cette mesure et la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) continuera à appliquer la réglementation en vigueur dans ce sens», précise la même source. À l'occasion de la deuxième période des transferts de la saison qui a été lancée le 26 janvier, plusieurs se trouvent dans une situation d'interdiction de recrutement à cause des dettes envers d'anciens joueurs ayant eu gain de cause auprès de la Chambre nationale de règlement des litiges.