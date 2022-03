La femme était à l'honneur, partout, hier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Plusieurs secteurs d'activité ont organisé des cérémonies pour honorer les femmes qui y travaillent alors que des activités économiques, culturelles et artistiques se sont déroulées aussi bien au chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou que dans plusieurs chefs-lieux communaux et autres villages. Ainsi, la direction de la jeunesse et des sports a marqué de fort belle manière la Journée internationale de la femme en organisant, hier, des activités grandioses au niveau de la salle omnisports «Loucif-Hamani» à proximité du stade du 1er Novembre. Ces activités ayant drainé les grandes foules ont été organisées en collaboration avec l'association féminine «sports et détente pour elles» de Tizi Ouzou et l'association pour la promotion et le développement du sport féminin de Tizi Ouzou. De son côté, l'Algérienne des Eaux, a, à la même occasion, organisé une cérémonie en faveur du personnel féminin au siège de cette unité. Cette dernière a été une occasion pour la directrice d'unité,,Assia Ouamrouche, de rendre un vibrant hommage aux femmes travailleuses, en général et à celles exerçant dans cette entreprise, en particulier, pour leur efforts consentis au quotidien, les exhortant par la même occasion de renforcer ces liens de solidarité, d'entraide et de fraternité, à même de contribuer à l'essor et au développement de l'entreprise. Mais c'est indéniablement, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, située au centre-ville de Tizi Ouzou que l'événement du 8 mars a eu le plus d'éclat, hier, avec une affluence record des femmes venues des quatre coins de la wilaya assister aux différentes activités qu'abrite cet établissement culturel depuis le 5 mars. L'ambiance qui a prévalu, hier, tout au long de la journée, dans cet établissement culturel, était festive avec, notamment la poursuite du Salon de la créativité ayant drainé des dizaines d'artisanes venues d'un peu partout montrer leur savoir-faire et exposer leurS produits divers. De même que l'occasion a été offerte aux femmes écrivaines de dédicacer leurs livres tout en échangeant avec leurs lectrices.