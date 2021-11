FLN

«Cet acte criminel et les pratiques dangereuses et exécrables auxquels se livre le régime du Maroc, allié de l'entité sioniste, confirment que ce régime s'est bel et bien lancé dans son inimitié à l'égard de notre pays, à travers le soutien aux divisions et au financement des groupes séparatistes et terroristes en Algérie et enfin l'agression éhontée contre des citoyens algériens sans défense». «Le FLN appelle à faire la lumière sur ce crime odieux et son caractère grave sur la sécurité et la stabilité dans la région...».

RND

«Cette agression barbare est une déclaration de guerre contre l' Algérie, qui appelle à une riposte décisive pour mettre un terme à ce feuilleton d'escalades. Nous appelons la classe politique, à la mobilisation, à la vigilance et à soutenir toutes les décisions qui seront prises par les hautes autorités du pays, en riposte à ce crime odieux.»

FFS

«Nous dénonçons la multiplication des actes de provocation contre notre pays et réclamons que toute la lumière soit faite sur ce dramatique ‘‘incident'' qui risque d'exacerber les rapports déjà chaotiques entre les deux nations et exprime son espoir que la lucidité et le haut sens de retenue et de raison l'emportent sur les risques d'enlisement vers l'irréparable.»

Mouvement El-Bina

«Cet acte odieux perpétré à l'encontre de civils algériens innocents est une dangereuse transgression, par le régime du Makhzen, de tous les us et coutumes, des valeurs et des principes de relations de bon voisinage et de fraternité entre les deux peuples. Ce faisant, le Maroc a mis fin à toute réserve de l'Algérie, jusqu'à ce jour, face aux menaces marocaines.»

Front El Moustakbel

«Ces attitudes hostiles qui illustrent la gravité et le fond de la pensée de ce régime à l'encontre de l'Algérie et du peuple, sont animées par la fitna et la volonté de déclencher une guerre dans la région pour atteindre des finalités étroites au détriment de la dignité des peuples et créer des conflits pour ouvrir la voie à la violation des valeurs et idéaux qui caractérisent les relations de fraternité entre les deux peuples.»

Tajamou Amel Al Djazaïr (TAJ)

«Le TAJ affirme son soutien indéfectible à toutes les mesures que prendra l'Etat algérien, en riposte à cet acte criminel commis par le régime du Makhzen.»

Mouvement El Islah

«Cet assassinat traître et lâche est un acte terroriste perpétré contre l'Algérie, Etat et nation, ce qui nécessite une réponse décisive et une punition dissuasive pour ses auteurs.»

«Le mouvement appuie les hautes autorités du pays dans leur riposte pour venger le sang des trois chouhada algériens et préserver à l'Algérie son droit de répondre à l'agression.»

Le Parti de la liberté et de la justice (PLJ)

«Cette agression barbare, qui a franchi toutes les lignes rouges(...), est l'oeuvre de l'agent officiel de l'entité sioniste dans la région, en l'occurrence le Makhzen auquel l'on ne doit surtout pas offrir l'occasion d'entraîner l'Algérie dans le chaos.»

L'ancien ministre Abdelaziz Rahabi

«La gravité de la situation donne à la réaction de l'Algérie toute sa légitimité, tout comme elle justifie les mesures adaptées qu'elle sera amenée à prendre.»

«En effet, cette agression militaire caractérisée, qui a visé des civils algériens, aux frontières algériennes et hors des frontières internationalement reconnues du Maroc est une provocation qui relève d'une volonté délibérée de passer de la stratégie de la tension diplomatique permanente qui a montré ses limites à celle du choix de l'option de la pleine militarisation de la question du Sahara occidental.»

L'Organisation nationale des enfants de moudjahidine (Onem)

«Cet acte criminel et hostile, qui reflète la bassesse du régime du Makhzen, est un grave dépassement et une violation des us, des valeurs et des principes de bon voisinage, d'amitié et de fraternité entre les peuples algérien et marocain.»

Conseil national des droits de l'homme (Cndh)

«Cet acte lâche est une attaque flagrante et dangereuse contre les droits et les libertés de l'homme... Il s'agit d'un acte commis par une partie qui ne donne aucune importance au droit des peuples, sa seule préoccupation étant l'expansion colonialiste et l'exploitation des ressources naturelles et marines d'un territoire inscrit auprès des Nations unies comme non autonome.»

Les syndicats, de leur côté, ont dénoncé cet acte.

Le Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes)

«Cette opération terroriste est un nouvel épisode du feuilleton des complots odieux ourdis par le Makhzen, en vue d'entraîner la région dans une guerre aux conséquences imprévisibles, au service des agendas de l'entité sioniste.»

Snapap

«À travers cet acte criminel lâche, le royaume du Maroc souhaite attiser les tensions.»

«Nous appelons le peuple algérien à se mobiliser autour des autorités et de l'Armée nationale populaire contre quiconque oserait songer à l'effusion du sang des Algériens.»

La chambre haute du Parlement

«Le Conseil de la nation adhère à tout processus qu'initiera le président de la République, Abdelmadjid Tebboune(...) pour défendre notre chère patrie et châtier le terrorisme odieux qui n'a pas hésité à assassiner des innocents, afin d'assouvir ses basses ambitions expansionnistes et dominatrices.»

La chambre basse du Parlement

«L'APN a condamné, avec force, l'assassinat de trois Algériens dans un bombardement barbare(...) et apporte son soutien à toutes les décisions qui seront prises par les hautes autorités du pays face à ce crime odieux, pour dissuader ses auteurs.»

Les zaouïas

Le califat général de la Tariqa Tidjania

«La confiance des Algériens est grande en leur Etat et leur armée pour faire éclater et triompher la vérité.»

Zaouïa de Sidi M'hammed Ben Merzoug

«Cet acte criminel va à l'encontre des moeurs de fraternité et se heurte aux valeurs de bon voisinage.».