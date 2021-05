Le ministre s'exprimait en marge de la visite qu'il a effectuée, hier, dans la wilaya de Béjaïa où il a présidé une cérémonie de remise de clés à quelque 3016 acquéreurs de logements Aadl dans une ambiance de joie et de satisfaction tant cette attribution était attendue des années durant.

20 ans après, le rêve tant caressé par les souscripteurs acquéreurs se réalise enfin.

La remise des clés des logements Aadl réalisés au niveau du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif a eu lieu, hier, en présence des autorités civiles et militaires, des représentants des deux associations d'acquéreurs de Béjaïa (Aadl 1 et Aadl 2) et bien évidemment des 35 acquéreurs choisis pour la circonstance. La cérémonie soigneusement préparée s'est déroulée dans des conditions empreintes de joie et de pensées pieuses, notamment lorsque les héritiers de demandeurs disparus ont reçu les clés de leurs logements.

Le ministre de l'Habitat qui a eu a visiter le site à plusieurs reprises par lui-même ou ses représentants, a pris toute la mesure de l'attente des souscripteurs en s'engageant à résorber tout le retard accumulé en matière de concrétisation des programmes attribués pour la wilaya de Béjaïa. De quoi susciter l'espoir chez les acquéreurs qui doivent encore patienter avec d'occuper leurs habitations, sachant que 2000 autres unités sont fins prêtes pour être attribuées. Leur livraison est prévue pour le mois de septembre, selon l'entourage du ministre.

En attendant, la cérémonie officialise ainsi la remise des clés au profit de 2 450 souscripteurs Aadl 1 et 428 souscripteurs d'Aadl 2. 35 d'entre eux ont reçu les clés directement des mains des autorités. Le reste interviendra au fur et à mesure que le notaire chargé de l'établissement des contrats de location-vente avance dans sa mission. Des bureaux ont été, par ailleurs ouverts au niveau des sites d'Ighzer Ouzarif pour la suite de l'opération de remise des contrats et les clés au reste des bénéficiaires, qui aura finalisé les démarches notariales. Les besoins de ce site en matière d'équipements publics, les structures commerciales d'accompagnement, tout comme celles en relation avec l'hygiène et la collecte des ordures ménagères ainsi que l'installation des relais des opérateurs de téléphonie mobile, le plan de circulation du transport urbain, ainsi que les stations de taxi ont été examinés minutieusement afin de permettre la livraison des logements dans les meilleures conditions. Hier, il a été également question du lancement des travaux de réalisation de l'autre programme de 2798 logements Aadl. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui a procédé, hier, à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 2798 logements Aadl au niveau du site Sidi Bouderhem. Les études de viabilisation primaires et secondaires pour ce projet ont été approuvées par les différents secteurs concernés, les travaux seront lancés, prochainement, pour éviter le problème rencontré au niveau du site Ighzer Ouzarif.

Accompagné du wali et des autorités locales, le ministre a également inspecté le projet de réalisation de 2 004 logements LPL au niveau du même site.