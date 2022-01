Plusieurs lycées sont fermés alors que dans d'autres, on enregistre des absences records d'élèves et d'enseignants ayant contracté le coronavirus ces derniers jours. C'est la panique générale dans plusieurs établissements scolaires de la wilaya de Tizi Ouzou à cause de la prolifération du coronavirus, plus particulièrement durant ces 10 derniers jours. Certains lycées n'ont pas hésité à fermer carrément leurs portes pour une dizaine de jours, en guise de confinement et pour tenter de freiner cette propagation.

Dans d'autres lycées, on ne sait pas quoi faire bien que de nombreux cas d'élèves et d'enseignants ainsi que de travailleurs aient été déclarés positifs au coronavirus. Hier, les élèves du lycée Hamki de Tizi Ouzou ont refusé d'entrer au lycée. Et pour cause, le nombre de cas positifs de personnes ayant contracté le coronavirus s'élève à des dizaines. L'inquiétude des élèves et des enseignants est donc légitime et compréhensive. La même attitude a été enregistrée hier aussi, au lycée technique de Draâ Ben Khedda où l'on a relevé des dizaines de personnes ayant contracté le coronavirus sans qu'aucune mesure de la part de qui de droit ne soit prise, afin d'arrêter cette escalade d'un virus virulent et qui provoque, chaque jour, des morts et des hospitalisations, qui s'élèvent à des centaines au quotidien à l'échelle nationale. Compte tenu de cette situation, une réunion a eu lieu, avant-hier, au lycée Krim-Belkacem, également pour étudier la nécessité de fermer le lycée pour une dizaine de jours, afin de rompre la chaîne des contaminations qui n'a épargné ni les enseignants, ni les élèves, ni les adjoints d'éducation, dont la majorité sont confinés à domicile. Hier, à 10 h, les élèves de ce lycée ont aussi décidé de «quitter les lieux» à cause du même problème. De nombreux autres lycées sont fermés dans les quatre coins de la wilaya depuis la fin de la semaine écoulée et ce, pour les mêmes raisons.

Il y a eu d'abord la fermeture du lycée de Aïn El Hammam où l'on a enregistré un nombre élevé de malades de la Covid-19. Par la suite, il y a eu la fermeture du lycée technique de la nouvelle ville, avant que le technicum de Boghni ne lui emboîte le pas. Le lycée Ali Larbès de la commune d'Assi Youcef (dans la daira de Boghni est également fermé depuis dimanche dernier pour une période de 10 jours à cause de l'apparition de nombreux cas de Covid-19. Avec moins d'ampleur, le même tableau est à dresser concernant la situation dans les écoles primaires et les collèges d'enseignement moyen. Certains élèves présentant les symptômes de la Covid-19 se présentent même dans les écoles, a-t-on appris, ce qui a poussé de nombreux enseignants à tirer la sonnette d'alarme, à titre individuel. Mais aucune réaction ni de la part des syndicats ni de la part de la direction de l'éducation n'a été enregistrée pour l'instant. Pour leur part, les directeurs des établissements scolaires ont déploré l'absence de moyens, afin de faire appliquer le protocole sanitaire dans les écoles. Même le port de la bavette est une mesure qui n'est pas observée par la majorité des personnes concernées, élèves et enseignants.