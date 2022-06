Le procès de détournement de dons, impliquant l'ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès à été reporté au 6 juillet prochain en raison de l'état de santé de ce dernier qui a été hospitalisé à l'hôpital Mustapha Pacha (Alger). La genèse de cette affaire remonte à la fin des années 2000, quand le Koweït avait fait don de 5 millions de dollars à l'Algérie en guise de solidarité avec les familles des victimes du terrorisme. L'argent a été remis par le défunt président déchu au ministère de la Solidarité, géré alors par Djamel Ould Abbès. L'ancien SG de FLN est poursuivi pour «abus de fonction» et «dilapidation de deniers publics». L'affaire a été instruite en 2021. Du rapport d'enquête menée par l'Inspection générale des finances(IGF) sur la gestion des fonds de la solidarité nationale, il ressort que Djamel Ould Abbès avait fructifié ce don en opérant un placement financier rentable dans une banque. La rémunération de ce placement lui a rapporté 45 000 dollars, une somme correspondant aux intérêts générés par le don de 5 millions de dollars du Koweït. L'ancien ministre de la Solidarité a été déjà condamné à 8 ans de prison ferme dans une affaire de détournement de fonds du département de la Solidarité nationale à travers des subventions faramineuses octroyées à des associations et organisations qu'il présidait par lui- même ou par ses proches. Il était poursuivi pour «dilapidation des deniers publics», «conclusion de transactions en violation de la législation et de la réglementation en vigueur», «abus de fonction» et «usage de faux documents officiels».