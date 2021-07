Face à un laisser- aller récurrent, le premier responsable de la wilaya d'Annaba, enchaîne ses sorties d'inspection, pour s'enquérir de l'avancement de différents chantiers dans divers secteurs. Or, en dépit des mises en garde formulées à chaque fois, la situation reste inchangée et les travaux en tous genres traînent toujours, renforçant de plus en plus la laideur des quartiers de toutes les communes de la wilaya. Des travaux d'aménagement jusqu'aux projets de réalisation d'unités d'habitations, les situations sont identiques. Tant les délais de réalisations affichent toujours du retard, et la qualité des travaux laisse à désirer. Et pourtant, à chaque halte, le chef de l'exécutif insiste sur le respect des délais et les normes de construction. Malheureusement, on chasse le naturel, il revient au galop. C'est le cas, entre autres communes, de Sidi Amar, où les travaux d'aménagement engagés depuis plusieurs mois, perdurent jusqu'à la mise sous presse. Bien que les pouvoirs de la wilaya n'aient pas lésiné sur les moyens financiers, la qualité des aménagements est inqualifiable. Sidi Amar, déjà un ghetto par définition en raison de la prolifération des kiosques anarchiques, la recrudescence de la criminalité et le cadre de vie inhumain, en raison des décharges publiques couvrant tout le territoire de la commune. À cela, s'ajoutent les eaux usées, un réseau routier déplorable et le cheptel, entre autres désagréments, devenus le décor incontournable de la commune la plus riche d'Annaba. Avec le complexe sider d'El Hadjar, Sidi Amar n'est pas parvenue à se promouvoir la hauteur de ce titre. Pour ne citer que ces désolantes entraves à la sédentarisation escomptée par le commun des mortels. Le même constat est retenu pour la daïra d'El Bouni et la liste reste longue. Certes, la responsabilité citoyenne y est pour beaucoup mais, la fuite en avant, le laxisme des élus et le manque de rigueur dans l'application des lois de la République, sont des facteurs du renforcement de l'incivisme et la clochardisation des villes de la wilaya d'Annaba. Une réalité affligeante, bien que faisant l'objet d'inspections par les autorités locales, qui ne semblent pas être à cours d'initiatives, mais ont des prérogatives limitées. Au bout de chaque visite, c'est «oui Monsieur le wali», qui fait office de réponse.