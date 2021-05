Le secteur de l'Education nationale est empêtré dans une crise récurrente. Elle se traduit par des grèves sans fin, qui pénalisent les élèves, perturbent leur programme et plongent les parents dans un stress permanent, vu la qualité de l'enseignement qui a pris du plomb dans l'aile il y a déjà belle lurette. Pour ne pas déroger à cette «règle», ce scénario a été à nouveau écrit cette année en pleine pandémie de la Covid-19, qui n'a fait qu'exacerber ce triste constat, à quelques encablures d'une fin d'année qui s'annonce électrique. Le ministre de l'Education nationale veut calmer le «jeu», éteindre ce feu qui couve depuis trop longtemps. Il a affirmé, mardi, sa disposition à examiner les propositions des syndicats de son secteur en vue de trouver les mécanismes d'une révision des statuts de «manière consensuelle». Le ministère est ouvert à tous les concepts et aux propositions formulées par les syndicats, en vue de trouver les modalités et les mécanismes permettant la révision des statuts de manière consensuelle, a indiqué un communiqué du ministère, publié au terme des séances de travail bilatérales avec les sections syndicales, lors des deux derniers jours. Le premier responsable du secteur s'engage. «Le ministère n'a ménagé aucun effort pour prendre en charge les préoccupations soulevées par les partenaires sociaux, dans le cadre de ses prérogatives et de la législation en vigueur, par la prise d'une série de mesures, entre autres l'installation des comités et des cellules de prise en charge des dossiers sociaux», a-t-il souligné, tout en égrenant tout le dispositif qui a été mis en place afin de répondre à leurs doléances: Le ministre a rappelé qu'une commission mobile a été créée pour s'enquérir des modalités de gestion au niveau des directions locales de l'éducation, accompagner les responsables afin d'améliorer leur performance et résoudre les problèmes, autant que faire se peut. «La prise en charge des diplômés des Ecoles normales supérieures, l'adoption de la promotion par voie de concours professionnels, ainsi que l'intégration des personnels recrutés dans le cadre des contrats de pré-emploi et de l'insertion sociale, et l'organisation des élections de renouvellement des mandats des comités de wilaya et de la Commission nationale des oeuvres sociales», a été, dans ce sillage mise en exergue par Mohamed Ouadjaout qui a, dans le même temps, assuré que les diplômés des ENS, l'adoption de la promotion par voie d'examens professionnels et des listes d'habilitation aux différents grades, la prise en charge de l'insertion des contrats de pré-emploi, l'organisation d'élections de renouvellement des commissions de wilayas et de la Commission nationale des oeuvres sociales (Cnos), seront pris en charge par son secteur. Il faut rappeler que le successeur de Abdelkrim Belabed a rencontré les membres du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste), de l'Union nationale du personnel de l'éducation (Unpe) affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), et du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (Snte), lors des pourparlers qu'il a eus avec les partenaires sociaux. Cet événement a eu lieu dans le but d'améliorer la situation socioprofessionnelle des affiliés au secteur et de réviser les statuts de l'enseignant, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.