Une semaine, jour pour jour, après le lancement officiel de la campagne électorale pour les législatives anticipées prévues pour le 12 du mois prochain, rien n'indique à Béjaïa que l'on est au coeur d'un événement politique aussi important pour l'avenir de la nation.

Que l'on en juge! Aucune affiche sur les sites prévus à cet effet lorsque, toutefois, ces derniers existent. Aucun programme de rencontre avec les électeurs n'a été communiqué à la presse. Même sur les réseaux sociaux, les candidats se font discrets. Aucun QG n'est ouvert, y compris les permanences des partis politiques.

Huit jours après le début de la campagne, rares sont les gens qui ont pris connaissance de la composante des 17 listes de candidatures en lice pour briguer les neuf sièges de droit pour la circonscription électorale de Béjaïa.

En d'autres temps, la vie politique serait déjà animée. Dans le passé, en pareille circonstance, les chefs de partis étaient déjà au programme de meetings entrant dans le cadre du scrutin et les affiches auraient déjà orné les sites prévus à cet effet et même sur des espaces publics. La concurrence serait alors visible.

Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Un black-out total entoure l'activité des candidats. Certains refusent même de s'adresser à la presse lorsqu'ils sont sollicités pour donner un avis sur des questions liées au cadre de vie, au développement de la région ou encore faire connaître leurs programmes respectifs.

Dans la rue c'est l'expectative. Si la grande majorité se montre vraiment à l'écart des événements, les plus initiés ne savent même pas qui se présente er sur quelle liste. Exception faite de certains candidats déjà connus du grand public, le reste de la composante des listes est constitué inconnus, y compris dans leur propre quartier.

Situation insolite pour une wilaya « très politisée». L'opinion reste en attente de connaître les postulants, en lice et les candidats se font rares. Leur campagne électorale se résume, et pas pour tous, à des rencontres de proximité et dans la totale discrétion.

L'offensive attendue dans la rue n'y est pas encore. Pas un moindre geste donnant l'impression qu'on vit en pleine campagne électorale. Le courage affiché par les postulants à la participation à ce scrutin largement rejeté par les citoyens, ne se confirme pas sur le terrain. Une véritable hésitation s'est emparée pour ainsi dire des candidats, qui n'osent pas franchir pour le moment le Rubicon. La dynamique électorale n'est pas encore de mise. Quant à l'intensité qu'on lui connaissait lors des derniers scrutins connus, il faudra attendre. La course au fauteuil parlementaire n'est pas de tout repos à Béjaïa où certains observateurs n'hésitent pas à parler d'une campagne très difficile, voire impossible dans les conditions de tension qui prévalent.