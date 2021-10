Ces dernières semaines, l'Algérie vit au rythme de la flambée des prix des produits agricoles. Une augmentation qui semble s'installer dans le temps malgré les mesures d'urgence prises par le gouvernement. Où se situe donc la faille? La demande dépasse-t-elle l'offre? Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a balayé cette hypothèse. Jeudi dernier, lors d'une séance au Conseil de la nation consacrée aux questions orales, il a assuré que la production agricole est disponible en quantité suffisante. Il va encore plus loin en déclarant que l'Algérie est le seul pays d'Afrique et du monde arabe en mesure d'assurer sa sécurité alimentaire. Des affirmations qu'il base sur un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Celui-ci classe le pays dans la liste bleue de l'Organisation des Nations unies (ONU) en matière de sécurité alimentaire. Une situation des plus confortables qui, selon toujours le ministre, doit permettre au pays d'exporter de grandes quantités de divers produits agricoles. Tout va donc très bien, madame la marquise. Alors pourquoi les prix des fruits et légumes sont aussi élevés sur le marché? Si la production est suffisante, voire excessive pour se diriger vers l'export, cela devrait se répercuter sur les prix. C'est une logique que l'on apprend en première année d'école de Commerce. Or, les ménages arrivent difficilement à remplir leurs couffins à cause des prix qui ne sont plus à la portée des bourses moyennes. L'exemple de la pomme de terre est le plus édifiant. Ce tubercule indispensable pour les tables des Algériens occupe de nouveau les devants de la scène. Son prix a doublé en quelques semaines franchissant la barre symbolique des 100 dinars. Un «plan gouvernemental» a été mis en place pour faire baisser son prix. Les départements en charge du dossier ont même annoncé qu'il serait en vente dans certains endroits à 50 dinars le kilogramme. Ce qui aurait dû baisser son prix de manière générale afin qu'il soit à des niveaux plus décents. Nada. La patate se «négocie» entre 100 et 130 dinars le kilo. Sur les réseaux sociaux, les citoyens ont lancé des avis de recherches sur cette pomme de terre de 50 dinars. Une situation qui a tourné à la dérision mettant à rude épreuve la crédibilité de ceux qui ont fait de telles promesses. Car, la finalité des choses les déclarations officielles ne reflètent nullement la réalité. Un coup de «com» raté qui n'a fait qu'amplifier la colère des consommateurs. On est devant un problème récurrent qui se répète chaque année à pareilles périodes. Les gouvernements qui se sont succédé durant la derrière décennie n'ont pas réussi à solutionner de façon durable le problème. Il y a certes la mafia de la spéculation qui empêche toute initiative pour réguler le marché. Mais le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de lui couper l'herbe sous les pieds en criminalisant ce type d'actes malsains. Les responsables se trouvent devant un «terrain déminé» pour mettre fin une bonne fois pour toutes et assurer aux Algériens une disponibilité des produits à des prix adaptés. Le ministre de l'Agriculture et son homologue du Commerce gagneraient donc plus à révéler le vrai problème que de se refiler la «patate chaude». Pourtant, le chef de l'État a prôné un discours de sincérité envers les Algériens. Alors pourquoi on ne suit pas ses recommandations pour expliquer les raisons objectives à ces problèmes?