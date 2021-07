Crise sanitaire oblige, d'autant que le nombre des contaminations est reparti à la hausse, prenant des proportions inquiétantes ces derniers jours, la wilaya d'Oran a lancé, jeudi, une vaste opération de décontamination de plusieurs quartiers et cités, des rues et des espaces publics.

Organisée par la wilaya d'Oran, cette opération a nécessité d'importants moyens humains et matériels, tout en mobilisant plusieurs institutions nationales, comme la Protection civile, en plus de l'implication de la société civile, du mouvement associatif et un nombre important de bénévoles.

Ainsi donc, une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des quartiers et des rues principales, à travers la wilaya d'Oran, a été lancée par les autorités locales, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette initiative, qui ciblera, dans sa première phase, les communes enregistrant une hausse des cas d'infection confirmés, sera suivie d'actions similaires pour toucher d'autres zones de la wilaya, dans le but de contribuer aux efforts visant à limiter la propagation de la pandémie», a-t-on indiqué, soulignant que «d'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette action d'envergure, organisée en collaboration avec plusieurs établissements».

«Les produits désinfectants utilisés sont respectueux de l'environnement», a-t-on affirmé, expliquant que «la wilaya d'Oran a salué les efforts consentis par les acteurs concernés, à l'instar de la direction de l'environnement, la Protection civile et le mouvement associatif, depuis le début de la pandémie». «Cette dernière enregistre une augmentation alarmante dans la wilaya en matière de cas de contamination», a-t-on déploré, appelant, par ailleurs, au «strict respect des mesures de confinement, ainsi qu'à l'impératif respect des mesures sanitaires, notamment le port de masques de protection et la distanciation physique». Des bavettes et des dépliants comprenant des conseils sur les précautions à prendre et les bonnes habitudes quotidiennes d'hygiène à adopter, ont été distribués aux citoyens.

Cette campagne est organisée par les services de la wilaya, en coordination avec les services de sécurité et avec le concours de plusieurs associations locales, des entreprises pétrolières opérant dans la région, les services techniques communaux, la Protection civile, la direction de l'environnement et les Scouts musulmans algériens.