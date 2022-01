Pas moins de 10 326 travailleurs du secteur de l'éducation de la wilaya d'Oran ont été vaccinés contre le virus corona, a indiqué, hier, le directeur local de l'éducation, Abdelkader Oubelaïd. Au terme de la 3e campagne de vaccination anti-Covid du personnel du secteur de l'éducation, durant la période allant du 2 au 13 janvier en cours et qui a coïncidé avec le retour des élèves et de la famille éducative après les vacances d'hiver, quelque 6 240 professeurs des 3 cycles d'enseignement et 4 086 entre travailleurs et administrateurs ont été vaccinés, a précisé Oubelaïd. Le taux global des vaccinés du secteur de l'éducation dans la wilaya d'Oran a atteint plus de 47% sur un total de près de 25 000 travailleurs, entre professeurs et administrateurs, a-t-on indiqué. L'opération, organisée en coordination avec les services de santé, a nécessité la mise en place de 43 unités de dépistage et de suivi au niveau des établissements scolaires répartis à travers la wilaya, en plus d'une unité mobile, qui se trouve, aujourd'hui, au niveau de la commune de Bir El-Djir, a indiqué Oubelaïd.