Deux cent- trente années se sont écoulées depuis la libération des villes d'Oran et de Mers El Kebir de la colonisation espagnole qui a duré trois siècles. Le 27 février 1792 est un moment particulier dans l'histoire du pays qui marque la libération définitive de la ville d'Oran après le siège imposé par le bey de Mascara Mohamed Benothmane El-Kebir sur la garnison militaire espagnole d'Oran et de Mers El-Kebir. Cet événement a été évoqué par de nombreux écrivains et historiens, dont le savant Abi Ras El-Naciri El-Djazaïri (1751-1823), qui a été témoin de cette victoire. Il en a relaté le déroulement dans ses livres Ajaïb El-Asfar wa lataïf El-Akhbar, ainsi que l'intérêt de la littérature nomade pour les combats de la libération d'Oran. À partir d'Oran et tout au long de son occupation, l'armée espagnole a lancé des attaques contre la population locale pour s'étendre ensuite aux villes de Mostaganem, Tlemcen et Mascara, exterminant la totalité de plusieurs tribus, pillant les richesses et enlevant des femmes et des enfants. Le professeur d'histoire de l'université Oran 1 Ahmed Ben Bella, Mohamed Bendjebbour, a indiqué que depuis que l'occupant espagnol a foulé le sol oranais, les campagnes pour la libération de la ville se sont poursuivies jusqu'à ce que la victoire soit arrachée en avril 1708, après de féroces batailles menées par le bey de Mascara, Mostefa Benyoucef, dit Bouchelaghem, auquel le peuple s'est joint. Suite à cette grande victoire, le bey Bouchelaghem a délocalisé la capitale du beylik de Mascara à Oran et en a fait son quartier généra.