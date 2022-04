À l'occasion du mois sacré du Ramadhan, OPPO Algérie a invité ses partenaires médias à un iftar ramadhanesque dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Organisé à l'hôtel El Djazair, ce repas de presse a été l'occasion pour OPPO Algérie de retrouver ses partenaires acteurs de la presse et des médias pour célébrer ensemble ce moment marquant de l'année.

Une initiative qui illustre l'importance qu'accorde OPPO Algérie à sa relation avec ses partenaires médias et qui s'inscrit dans le cadre de sa démarche de démocratisation et de partage des bienfaits des nouvelles technologies au plus grand nombre et à tous les publics. Une philosophie à travers laquelle OPPO oeuvre à fournir une expérience technologique chaleureuse et humaniste pour permettre au plus grand nombre d'explorer et de vivre des expériences uniques à tout instant. Les technologies développées par OPPO sont au centre de la vie des Algériennes et des Algériens, dont les usages qu'ils en font sont désormais partie intégrante de leur quotidien. Développées dans ces laboratoires à la pointe de la technologie, les innovations de OPPO permettent au plus grand nombre de capturer les moments importants, de faciliter les échanges ou encore de rester en contact avec ses proches en toutes circonstances. «C'est toujours avec un immense plaisir que nous organisons ces rencontres avec nos partenaires de la presse. Rien de tel que de se réunir autour d'un iftar ramadhanesque pour se retrouver et partager des moments mémorables en si bonne compagnie» a déclaré Mohammed Reda Maamir, directeur général adjoint de OPPO Algérie.

«Ces rencontres avec nos partenaires sont aussi pour nous l'occasion de renforcer les valeurs de partage et d'échange qui sont au coeur de notre culture d'entreprise; valeurs que nous nous efforçons de partager avec les acteurs de notre écosystème local ici même en Algérie et qui nous permettent de réaliser notre vision d'entreprise: apporter les bienfaits des technologies au plus grand nombre», a-t-il, par ailleurs, ajouté. Cette rencontre ramadhanesque s'inscrit dans le cadre d'un cycle de rencontres avec les partenaires, acteurs du secteur de l'information, afin d'accompagner le développement numérique du domaine en Algérie.