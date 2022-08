Les services de sécurité ont mené avant-hier dimanche une vaste opération coup de poing au niveau des différents points noirs de la ville de Tizi Ouzou et de ses alentours. Initiée dans le cadre de la coordination entre les services de la Gendarmerie nationale et les services de la sûreté de wilaya, l'opération avait pour objectif, selon les communiqués des deux corps de sécurité, la lutte contre la prolifération des fléaux et également afin d'assurer la tranquillité des estivants. Des arrestations et des procès verbaux ont été dressés et des enquêtes sont ouvertes sur de nombreuses infractions.

Durant toute la journée, les services de sécurité ont investi les points noirs et ont renforcé leurs présences dans les places publiques outre les barrages et les points de contrôle dressés sur les différents axes routiers de la wilaya. La démarche entre, ajoutent les communiqués, dans l'optique d'assurer la quiétude des estivants et des vacanciers dans les sites touristiques répartis à travers le littoral, mais aussi les sites réservés au tourisme de montagne. Toujours selon le communiqué émanant des cellules de communication des deux corps de sécurité, les opérations ont permis l'arrestation de plusieurs individus recherchés pour des affaires liées notamment aux stupéfiants et aux divers crimes. Des personnes ont également été interpellées en possession de quantités de drogues destinées à la consommation individuelles. Au chapitre des individus recherchés, le communiqué de la sûreté de wilaya fait état de l'arrestation de cinq personnes. Deux personnes ont été interpellées en possession de drogues et de psychotropes destinés, précise le communiqué, à la consommation individuelle. Le communiqué de la sûreté de wilaya ajoute, par ailleurs, que huit personnes ont été arrêtées durant les opérations pour détention d'armes blanches sans justification de port d'armes. Six autres arrestations ont été effectuées dont les inculpés étaient en détention de boissons alcoolisées destinées, précise le communiqué, à la consommation en public.

Les personnes arrêtées ont, pour rappel, été conduites aux différentes sûretés et brigades où des rapports ont été établis sur les faits. À noter aussi que les deux corps de services s'engagent, selon leurs communiqués, à poursuivre ces opérations coup de poing pour assurer la sécurité et la quiétude aux citoyens ainsi que la lutte contre les différents fléaux.

Enfin, notons que cette année, les estivants n'ont pas manqué de soulever la quiétude et la tranquillité régnant au niveau des plages des deux communes d'Azeffoun et de Tigzirt. Cette année, plus que les précédentes, les agressions sont quasiment inexistantes. Ce qui semble plaire aux vacanciers qui n'ont plus à se soucier de la sécurité de leurs voitures et de leurs affaires. D'ailleurs, ces derniers ne manquent pas de le signaler à toutes les occasions.