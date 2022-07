Une vaste opération coup de poing a été menée avant-hier par la Gendarmerie nationale au niveau des plages de Boulimat et de Saket sur la côte Ouest du littoral de Béjaïa.

D'importantes quantités de matériels, des parasols, tentes et des tables destinées à la location illégale par «les squatteurs des plages» ont été récupérées et saisies. Il aura fallu la mi-saison estivale pour voir enfin les services de sécurité agir dans le sens des mesures pourtant annoncées bien avant l'ouverture de l'événement estival. Cette opération, tant attendue, a été largement saluée par les estivants qui se sont longtemps plaints de la dictature imposée par des jeunes qui squattent ces espaces publics en obligeant les estivants à louer les accessoires de plages à prix fort. Cette opération coup de poing est appelée à durer dans le temps et touchera d'autres plages du littoral de la wilaya. Il était temps de mettre un terme aux agissements de ces «squatteurs «qui imposent, un ticket de 200 DA pour un stationnement sans garantie contre le vol ou des incidents qui pourraient survenir. « Cette opération est venue en application des consignes du wali, liées à la gratuité des plages, à la sécurisation de la saison estivale et à la lutte contre l'exploitation des plages et des parkings sans droit de concession» indique un communiqué de la wilaya, qui rappelle «une série de sorties sur le terrain effectuées par des membres du comité wilaya chargé du suivi de la saison estivale sur toutes les plages», précisant que «plusieurs individus ont été arrêtés» et que « la traque va durer tout l'été». Une lutte sans merci contre les squatteurs qui empestent la vie des baigneurs en imposant des prix qui dépassent tout entendement. Les vieux reflexes sont là pour rappeler toute la nécessité de joindre le geste à la parole. À Béjaïa, ça commence à se concrétiser. La gendarmerie s'implique dans cette lutte contre cette mafia qui «squatte» des plages publiques et oblige le citoyen à louer un parasol à plus de 1500 dinars et le parking à 200 DA. Dans le cadre des affaires liées à l'occupation des plages, sans autorisation des APC, si aucun chiffre n'a été donné sur le nombre d'objets saisis et les personnes arrêtées, les gendarmes ont embarqué plusieurs personnes et chargé une importante quantité de matériel de plage. Sur un autre registre, le même corps de sécurité a intercepté un camion transportant illégalement une grande quantité de boissons alcoolisées destinées à la revente au détail. Cette marchandise, évaluée à 18750 unités, a été dissimulée de manière à tromper la vigilance des gendarmes. Les faits remontent à quatre joiurs, lorsque une patrouille de la Gendarmerie nationale à Béjaïa, contrôle un camion à la sortie de ‘autoroute Est-Ouest, exactement dans le village d'Aftis, commune de Boudjelil. Le conducteur âgé de 37 ans a été arrêté juste à l'issue de la fouille du camion dans lequel une quantité importante de boissons alcoolisées estimées à 18760 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles, locales et étrangères, camouflées avec les excréments d'animaux utilisés dans l'agriculture.