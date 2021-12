Après deux années d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, l'opérateur de la téléphonie mobile Ooredoo a renoué avant- hier, avec l'une des plus importantes traditions journalistiques qu'il a admirablement plantées dans le paysage médiatique national depuis 2007. Hier, c'étaient les retrouvailles après ce break long de 24 mois. C'était une soirée très conviviale au CIC où Ooredoo a récompensé, les meilleures oeuvres journalistiques, productions radiophoniques et télévisuelles dans le cadre du «Media Star».

Emouvante, la cérémonie a été entamée par une minute de silence observée à la mémoire des journalistes disparus, ces deux dernières années. Pour son retour après deux années d'éclipse, Ooredoo a eu le privilège de rassembler trois membres du gouvernement: la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani et le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki. A ces ministres, s'ajoutent de nombreux directeurs de la publication.«Le concours Media Star incarne l'étroite relation qui lie Ooredoo à la grande famille de la presse algérienne, et reflète les efforts consentis par les journalistes, afin de garantir aux citoyens le droit d'une information crédible», s'est félicité le directeur financier de Ooredoo, au nom du directeur général du groupe Bessam Yousef Al Ibrahim. Pour cette édition, placée sous la thématique «le rôle des médias et des réseaux sociaux dans le traitement de l'information dans les situations de crise«», 63 travaux de journalistes ont été déposés, pour concourir pour cette 14e édition de 2021. Un nombre relativement en baisse mais «qui reste appréciable et pour le moins honorable», a commenté, Ramdane Djezaïri, responsable des relations publiques, le grand revenant à Ooredoo. Fin connaisseur du monde médiatique et de la communication d'entreprise, le retour de Djazaïri, un autre événement dans cette soirée.

Après examen des travaux et délibération, un jury composé de six experts en journalisme et en TIC, présidé par la doyenne de la faculté des sciences de l'information et de la communication d'Alger, Malika Atoui, 12 travaux ont été sélectionnés dans les quatre catégories: médias électroniques, production radiophonique, production télévisuelle, presse écrite généraliste et spécialisée, et a dévoilé les noms des lauréats, lors de cette cérémonie amplement réussie.





Liste des lauréats de la 14e édition du concours Media Star (Edition 2021)

Catégorie presse écrite généraliste et spécialisée

1er prix : Lynda Slimani- Elikaa

2e prix : Nadia Slimani- Echourouk El Youmi

3e prix : Hayet Sertah – El Raed

Catégorie médias électroniques

1er prix : Mohamed

Abdemoumen- Elbilaled.net

2e prix: Asma Bahlouli- Echoroukline.com

3e prix: Zoubir Fadel – Analgeria.dz

Catégorie de production radiophonique

1er prix : Mohamed Amine Bedri- Radio Blida

2e prix : Abderrezak Dendani – Radio Bordj Bou Arreridj

3e prix : Nesrine Rabehi – Radio Coran

Catégorie production télévisuelle

1er prix : Rahma Hamlat – Ennahar TV

2e prix : Asma Boutouche-El Watania TV