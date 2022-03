Ooredoo, entreprise citoyenne, et l'Association nationale du volontariat (ANV) marquent la Journée internationale des forêts du 21 mars, célébrée cette année sous le thème «Les forêts, une production et une consommation durables», par une opération citoyenne de reboisement dans la commune d'El Amra (wilaya de Aïn Defla).

Avec le soutien de la Conservation des forêts de la wilaya de Aïn Defla, cette action bénévole de reboisement placée sous le slogan «Bladna dima khedra», (Notre pays toujours verdoyant), s'est déroulée samedi 19 mars 2022, à 1200 m d'altitude au coeur du massif du Dahra, et ce, en présence de cadres de Ooredoo et des autorités locales de la wilaya de Aïn Defla.

Lors de cette action écologique, des volontaires de l'ANV et des employés bénévoles de Ooredoo, encadrés par des gardes forestiers de la Conservation des forêts de Aïn Defla, se sont mobilisés pour planter des milliers d'arbres fruitiers (figuiers, oliviers, abricotiers...).

Cette opération de reboisement revêt également un caractère de solidarité, puisqu'elle se fait au bénéfice des agriculteurs de la commune d'El Amra dont les vergers ont été ravagés par les incendies durant l'été 2021. Saluant cette initiative écocitoyenne, le directeur général de Ooredoo Algérie, Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré: «Cette initiative écologique réaffirme une nouvelle fois l'engagement citoyen de Ooredoo et confirme sa dimension d'entreprise socialement responsable et active dans son environnement. Nous espérons que cette action créera de l'émulation car nous sommes convaincus que la protection de la nature est l'affaire de tous. Il est, en effet, important d'impliquer les citoyens dans la préservation du patrimoine faunistique national et de les sensibiliser à la protection de la nature. Ooredoo est fière d'apporter sa contribution à cette louable initiative, bénéfique aussi bien pour la nature que pour l'homme.»

De son côté, le président de l'Association nationale du volontariat, Ahmed Malha, a déclaré: «La participation des entreprises économiques et des particuliers dans le soutien du volontariat et des actions de solidarité, qui est considéré comme l'un des fondements de la responsabilité sociétale, témoigne du niveau de maturité atteint par la société, qui peut accélérer le développement des communautés locales. Nous valorisons ce partenariat entre notre association et Ooredoo dans cette opération de reboisement au sein des zones touchées par les incendies, notamment avec des arbres fruitiers, qui constituent une source de subsistance pour les ruraux, en plus de contribuer à la reconfiguration du couvert végétal pour faire face au phénomène du changement climatique.

De cette façon, on peut dire que cette louable action vise, aujourd'hui, à contribuer dans la réalisation les objectifs du développement durable à l'horizon de 2030. Nous remercions tous les employés de Ooredoo, à leur tête le directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, pour ce partenariat et la confiance placée en la jeunesse activant dans le domaine du volontariat à travers l'Association nationale du volontariat.»