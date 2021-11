C'est dans une ambiance conviviale, avec toutes les mesures de sécurité sanitaire, que l'opérateur Ooredoo a officiellement inauguré sa première boutique intelligente dans la wilaya de Constantine. Cette initiative louable, notamment pour les abonnés de cet opérateur de qualité entre «dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation de son réseau de vente et de digitalisation de ses services», ont précisé les responsables, lors d'un point de presse. Le siège est situé en plein centre- ville à l'ex-rue Saint Jean. Lequel a été inauguré en présence du président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Constantine, Abderrahmane Bousbaâ, du président de l'Assemblée populaire communale de Constantine, Nadjib Arab, du directeur de la poste et des télécommunications de la wilaya de Constantine, Khaled Abderezzak, du directeur général d'Ooredoo Algérie, Bassam Yousef Al Ibrahim, ainsi que des cadres managériaux de l'entreprise. [RTF bookmark start: _GoBack][RTF bookmark end: _GoBack]En la circonstance, le directeur général de Ooredoo, Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré: «Après Oran et Alger, Ooredoo se réjouit d'annoncer à ses clients l'inauguration officielle de sa boutique intelligente à Constantine. Ce nouvel espace vient concrétiser notre volonté de nous rapprocher de nos clients et notre ambition de leur offrir une expérience mobile innovante et à la hauteur de leurs attentes. De l'accueil jusqu'à la prise en charge de leurs requêtes, nos clients bénéficieront d'une qualité de services de haut niveau, d'une prise en charge rapide de leurs demandes et de conseils avisés. Avec nos boutiques intelligentes à Alger, Oran et Constantine, les clients d'Ooredoo profiteront de notre leadership digital dans les 3 régions du pays.» Ce fut, aussi et sans doute l'occasion à la veille de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, pour le directeur général, Bassam Yousef Al Ibrahim d'ajouter à son intervention en présence de la presse: «En mon nom personnel et au nom de tous les employés de Ooredoo Algérie, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux de santé et de prospérité aux Algériens. Cette illustre page de l'histoire de l'Algérie nous rappelle l'héroïsme, le combat et le sacrifice du peuple algérien pour recouvrer sa liberté et son indépendance après une glorieuse révolution.». Par ailleurs et sur le plan technique, l'opérateur souligne dans un communiqué adressé aux organes de presse: «Grâce à un concept d'aménagement moderne et 100% made in Algeria, la boutique intelligente de Ooredoo permet au client d'évoluer, en toute liberté et flexibilité, à travers les différentes zones en fonction de ses besoins, de ses recherches et de ses centres d'intérêt.».