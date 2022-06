Forte de son statut d'entreprise citoyenne, Ooredoo multiplie ses actions à responsabilité sociétale de l'entreprise et prend en charge l'opération des interventions chirurgicales de la cataracte au profit des personnes âgées et démunies et ce, en partenariat avec la clinique médico-diagnostic du Val et en collaboration avec l'Association nationale d'aide aux malades Winnelka.

Cette action, qui a démarré, hier, au niveau de la clinique médico-diagnostic du Val sise à Hydra, concerne la prise en charge médicale d'une centaine de patients, des personnes âgées et démunies issues de centres d'accueil spécialisés. Les patients relevant des centres d'accueil des personnes âgées vont également bénéficier de cette opération, dans sa deuxième étape, qui sera lancée le mois de septembre prochain. Une fois le recensement effectué, les deux partenaires Ooredoo et la Clinique du Val accompagnent les patients inscrits sur la liste et assurent une prise en charge totale, financière et médicale, de leurs interventions chirurgicales et ce depuis leur transfert vers la clinique, en passant par l'intervention chirurgicale et jusqu'à la phase post-opératoire.

À cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré: «À travers son implication dans cette opération de prise en charge des interventions chirurgicales de la cataracte au profit des personnes âgées, Ooredoo vient confirmer sa volonté de construire un modèle participatif créateur de valeurs partagées pour donner une autre dimension à la Responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, Ooredoo est fière de contribuer dans cette action médico-ophtalmique d'autant plus qu'elle concerne l'une des franges les plus démunies et qui a besoin de retrouver la vue. Je tiens à saluer également l'implication de nos partenaires, le Groupe Clinique du Val et l'Association Winnelka, qui ont fortement contribué à la réussite de cette opération chirurgicale.»

Pour sa part, le Directeur général de la clinique médico-diagnostic du Val, Nabil Abed, a déclaré: «La Clinique du Val se réjouit de son implication dans cette action humanitaire en mettant ses moyens et son savoir-faire médicaux au profit des personnes âgées. Je tiens en mon nom et au nom du Groupe clinique du Val à rendre un hommage particulier à notre partenaire Ooredoo, qui n'a pas lésiné sur ses efforts pour faire de cette opération une réussite(...)». De son côté, le président de l'Association nationale d'aide aux malades-Winnelka, Abdelkarim Ibachiren a affirmé: «Nous sommes très heureux de nous impliquer dans cette louable action humanitaire et médicale initiée par notre partenaire Ooredoo en collaboration avec le Groupe Clinique du Val au profit des personnes âgées issues des milieux défavorisés et des centres d'accueil.»

Il y a lieu de noter que près d'une centaine de personnes âgées et défavorisées est concernée par cette opération dont une partie est issue des centres d'accueil des personnes âgées, qui bénéficieront de cette initiative dans sa deuxième étape programmée pour le mois de septembre prochain.

Omniprésente dans les actions humanitaires, Ooredoo a assuré la prise en charge financière pour ces patients concernés par l'intervention chirurgicale de la cataracte.

À travers la concrétisation de cette action, Ooredoo confirme une fois de plus son attachement aux actions de solidarité et de bienfaisance en faveur des différentes franges de la société.