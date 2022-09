Un autre projet à la traîne. Situé sur oued Bouhdid, au sud-ouest de la ville d'Annaba, le projet du barrage écrêteur de crue de l'oued Bouhdid, inscrit en 2011 puis relancé en 2019 après la levée de toutes les contraintes, n'a toujours pas été réceptionné. Certes, la difficulté des contraintes a tout de même «duré»' une dizaine d'années afin de libérer le site de l'ouvrage, squatté par les occupants d'un bidonville. Ces derniers avaient manifesté une opposition à l'installation du groupement d'entreprises pour le démarrage des travaux en 2019. Une situation qui a nécessité l'intervention musclée de force publique pour débarrasser les lieux de toutes constructions précaires et illicites. En 2020, la contrainte a été levée à 80% et les travaux de réalisation de ce barrage érecteur de oued Bouhdid ont été entamés. Une enveloppe budgétaire de 3,8 milliards de DA a été débloquée pour la construction de cet ouvrage d'une capacité de 750 000 m3 devant retenir la crue centennale à 10 m3/s à l'aval de l'ouvrage, ce qui nécessitera un stockage temporaire à hauteur de 500 000 m3. Un projet utilitaire si les 30 mois de délais de réalisation avaient été respectés. Prévue pour mai dernier, sa réception est ajournée. Le projet est encore en chantier... alors que la saison des grandes pluies est à nos portes. Certes, les dernières averses qui se sont abattues, la semaine écoulée sur Annaba n'ont pas eu d'impact en matière d'inondation mais, il n'en demeure pas moins que c'est un avertissement à ne pas négliger. D'autant que l'objectif du projet de réalisation du barrage pour collecter les eaux pluviales et maîtriser de leur débit vers l'oued, est de protéger la région Ouest d'Annaba des inondations. Un projet inscrit dans le cadre du plan d'urgence, en raison des inondations ayant affecté la wilaya d'Annaba en janvier 2019. Ainsi, retenu dans la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les inondations, ce barrage constitue une solution définitive au problème des inondations causées par l'oued Bouhdid dans la plaine Ouest de la ville d'Annaba. Confié à l'Agence nationale des barrages et des transferts (Anbt), le projet devait être, a-t-on indiqué à l'époque, réalisé «dans les plus brefs délais». Il convient de signaler que l'Anbt a été chargée de la mise en oeuvre du projet en qualité de maître d'ouvrage délégué au lieu de la DRE d' Annaba, maître de l'ouvrage initial, en raison de l'urgence de la situation. D'où la décision de la mobilisation du groupement d'entreprises Hydrotechnique/GTH auquel a été confié le marché des travaux de construction du barrage sur site en février 2019, avant même l'ordre de service. Une démarche à même d'accélérer le projet en question. Outre la mesure de protection, une fois mis en service, ce barrage est appelé à abriter des activités de loisirs sur la thématique de l'eau et de l'environnement, notamment avec les aménagements de la cuvette et des bords de l'ouvrage, favorisant des activités récréatives dans le respect du site et de l'environnement. Ce plan d'eau permanent va renforcer les activités sur le site, dont le canotage et la pêche de loisirs et par conséquent créer des postes d'emploi. Or, ni la protection de la ville d'Annaba des inondations n'est assurée ni les adeptes de la pêche et du canotage n'ont pu profiter de ce projet qui tarde à voir le jour.