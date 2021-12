Les citoyens de Tizi Ouzou n'ont pas attendu le coup de sifflet final de l'arbitre pour commencer à faire la fête, samedi soir. Bien avant le début de la rencontre footballistique tant attendue, les citoyens, par centaines, étaient déjà agglutinés devant les cafétérias pour suivre le match. C'était le cas notamment à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou où cette finale a constitué la première préoccupation, surtout des jeunes, mais aussi des adolescents depuis que l'équipe nationale a arraché sa qualification aux dépens du pays organisateur.

Tout au long des 120 minutes qu'a duré le match, les cris de joie n'ont pas cessé de fuser à chaque occasion de but par nos attaquants. Au fur et à mesure que le match tirait à sa fin, les signes annonciateurs de l'explosion des rues de Tizi Ouzou se faisaient de plus en plus perceptibles, notamment au niveau de la grande placette de l'ancienne mairie où est érigée la statue du roi berbère Chachnak. C'est d'ailleurs vers cet endroit mythique que les citoyens, toutes tranches d'âge confondues, ont afflué, dès la première minute ayant suivi la fin de ce match. Un match qui a tenu en haleine même les femmes.

Ces dernières n'ont d'ailleurs pas tardé à lancer des youyous stridents et interminables, à partir de leurs balcons et fenêtres, brandissant fièrement le drapeau national tricolore pour lequel un million et un demi-million de martyrs ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie recouvre son indépendance et se libère du joug colonial. Les rues de l'ancienne ville de Tizi Ouzou, mais aussi de la Nouvelle-Ville, notamment les boulevards Abane Ramdane, Krim Belkacem, Ameyoud, Lamali Ahmed, Larbi Ben M'hidi, se sont transformées, en un clin d'oeil, en une véritable scène de spectacles géante, où le slogan fétiche «One, two, three, viva l'Algérie!», n'a pas cessé d'être scandé durant toute la soirée. L'emblème national a également apparu est des vitres des voitures.

Celles-ci sillonnaient inlassablement les rues suscitées, non sans user des klaxons de manière ininterrompue. Même des filles et des garçons de moins de 10 ans se sont mis de la partie et ont regagné ces explosions de joie indescriptibles qui rappellent les fameuses nuits folles, lors des exploits de l'équipe nationale en coupe d'Afrique et en Coupe du monde. La nuit a aussi vibré dans d'autres villes de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est le cas à Draâ Ben Khedda, à 11 kilomètres à l'ouest du chef-lieu de lfa wilaya. Tous les cafés situés sur le grands boulevards de la ville étaient bondés, à l'intérieur comme sur les terrasses. C'était le cas notamment de la cafétéria située à proximité de l'usine de lait Tassili mais aussi de tous les autres commerces. Une ambiance électrique a régné durant tout le match.

Les scènes de liesse n'ont pas attendu la fin de la joute sportive pour démarrer à Draâ Ben Khedda où, jusqu'à 1 h du matin, la joie s'est exprimée de plusieurs manières. La déferlante des fans de l'équipe nationale et des familles a été des plus grandioses. Des images magiques que ces derniers n'ont pas hésité à immortaliser à l'aide de leurs téléphones portables et qu'on retrouva presque simultanément sur les réseaux sociaux.