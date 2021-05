L'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) a affirmé, hier, que les crises sociales et la régression économique causées par la pandémie de la Covid-19, exigent l'ouverture d'un dialogue social «nouveau et sérieux» qui puisse rassembler toutes les parties prenantes dans la société, afin de trouver des solutions «applicables». Dans un communiqué publié hier, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail (1er Mai), l'Ugta écrit que la pandémie a été à l'origine de nombreuses crises sociales nées d'une régression économique sans précédent. Cette situation appelle, selon elle, à «un redoublement d'efforts pour faire face à ces retombées avec le moins de dégâts possibles. Cette pandémie qui dure dans le temps et ses lourdes répercussions sur le monde du travail et la vie sociale, menace la vie de nombreux travailleurs et a causé «un effondrement du pouvoir d'achat, ce qui nous interpelle pour revoir notre activité syndicale, en redéfinissant les priorités». L'Ugta place la préservation des emplois et des entreprises économiques, la relance de l'investissement créateur de richesse, au centre de ses priorités en vue d'améliorer la vie sociale des travailleurs et satisfaire leur revendications. Enumérant ces priorités, l'Union cite les revendications des travailleurs et des travailleuses pour l'amélioration du pouvoir d'achat, la concrétisation de la justice sociale, le droit à un travail décent et à la retraite, qui sont «tous des chantiers ouverts». De son côté, le P-DG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a appelé, à cette occasion à conforter le «dialogue social permanent» existant entre la direction et les collectifs afin d'atteindre les objectifs du Groupe.«Ce dialogue social permanent» reflète, a-t-il dit, le souci d'améliorer constamment les acquis socioprofessionnels de ses collectifs, nous permet de maintenir l'indispensable climat serein de collaboration qui participe au renforcement des liens entre le «top» management et les collectifs et qui nous permet, à tous, de regarder dans la même direction.»