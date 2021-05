Avocat de formation, spécialisé dans le contentieux, Me Sid Ahmed Sellam est militant du parti de Soufiane Djilali depuis plus de 6 ans. Membre du conseil national et politique de ce parti, il a décidé de se lancer dans l'aventure des législatives du 12 juin prochain. Dans cet entretien, ce jeune de 36 ans nous parle de ses aspirations, du projet qu'il porte et de sa vision de l'Algérie nouvelle.

L'Expression: Bonjour, maître. Vous êtes candidat à la prochaine législature. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de tenter l'aventure?

Maître Sid Ahmed Sellam: Cette candidature est une suite logique de ma carrière politique entamée depuis plus de six ans au sein du parti politique Jil Jadid. Depuis plusieurs années, nous avons peaufiné un programme qui fait office de grand projet de société. Nous aspirons à le concrétiser sur le terrain. Il y a un seul moyen d'atteindre cet objectif, c'est de passer par les urnes. Comme vous le savez, de grands défis attendent l'Algérie que ce soit sur le plan politique, économique, social, régional ou même environnemental. Tout cela me motive à vouloir briguer le pouvoir législatif en lieu et place et les prérogatives qui lui siéent.

Justement, quelles sont les grandes lignes de votre programme?

Comme je l'ai déjà dit, nous avons imaginé un projet de société qui doit concrétiser une nouvelle Algérie. Cela devra commencer par le programme que nous avons mis en place qui tourne autour de quatre grands chapitres. Il s'agit tout d'abord d'une vison sociétale, mais surtout de la ressource humaine que nous considérons comme étant la richesse de la nation. A titre d'exemple, ce chapitre englobe la préservation de la famille. On veut aussi réformer l'Education nationale, l'Enseignement supérieur et la santé qui sont la base pour construire un pays fort et moderne. Nous voulons aussi promouvoir la culture. Les personnes vulnérables occupent aussi une grande place dans notre stratégie qui vise à les protéger.

Le deuxième axe concerne les réformes de l'Etat et de ses institutions ainsi que l'indépendance de la justice. Le troisième est, lui, plus économique avec des propositions pour une industrie plus forte, une agriculture moderne et efficace et une sortie de la dépendance aux hydrocarbures. Cela avec comme point nodal la création de la richesse et des emplois.

Le dernier axe englobe la politique étrangère, l'union régionale et bien sûr notre diaspora qui est une richesse à ne pas négliger.

Que pensez-vous apporter de nouveau si vous êtes élu?

Nous pensons apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Cela afin d'être une vraie force de proposition. C'est-à-dire faire et défaire les lois. Nous voulons aussi que la future Assemblée populaire nationale joue pleinement son rôle en contrôlant l'action du gouvernement. En tant que représentant du peuple, on aspire aussi être à l'écoute des citoyens des quatre coins du pays afin d'être le porte-voix et apporter des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Il est impératif que l'Assemblée puisse être l'institution du peuple...

Pensez-vous que votre jeunesse soit un avantage dans cette «mission»?

À Jil Jadid, on ne se place pas dans un conflit générationnel. Même si le nom du parti peut laisser penser au contraire ou le fait que nos candidats aient une moyenne d'âge de 39 ans. Nous pensons que l'Algérie a besoin de tous ses enfants pour bâtir un avenir meilleur.

Vous étiez, à l'instar de vos camarades du parti, aux premières loges du Hirak. Pensez-vous que cette élection soit la suite logique du Mouvement populaire?

C'est simple, je tiens juste à rappeler que nous avons fait le Hirak bien avant le 22 février. Nous sommes sortis et nous avons milité bien avant afin de contester l'anarchie qui régnait dans le pays. Cela a été une fierté pour nous de voir tous nos concitoyens se soulever le 22 février 2019 pour apporter le changement tant attendu. Aujourd'hui, la seule voix démocratique qui s'offre à nous pour concrétiser ce changement est de passer par des élections. Nous appelons donc les Algériens à voter en masse pour aller vers l'Algérie dont nous rêvons tous, celle de la liberté, des droits et de la modernité...