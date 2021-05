L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Barnaoui qui conduit la liste de candidature aux législatives du parti Tajamoue Amal El-Djazaïr (TAJ) à Alger, revient à travers cet entretien accordé à L'Expression, sur le programme et la stratégie électorale adoptés par sa formation dans le cadre de la campagne électorale en prévision du scrutin du 12 juin prochain.

l'expression: Comment avez-vous abordé la campagne électorale?

Raouf Barnaoui:Nous avons commencé notre campagne par une sortie de proximité effectuée le 20 mai dernier à travers les ruelles de la mythique casbah d'Alger.

On a surtout visité la maison où Ali la Pointe, Hassiba Ben Bouali et leurs compagnons, sont morts en martyrs. Pour notre parti, présidé par une femme, Fatma-Zohra Zerouati, il est très important de revisiter nos valeureuses et valeureux martyrs et d'essayer de continuer la mission qu'ils nous ont léguée, à savoir bâtir une Algérie à la hauteur des aspirations de son peuple.

Quels messages souhaitez- vous faire passer à travers votre campagne?

Il s'agit avant tout de regagner la confiance des électeurs, de s'impliquer dans la politique et de donner aux jeunes l'envie d'aller voter en leur offrant une image digne des prétendants à la députation.

Dans ce contexte, les listes proposées par TAJ sur le territoire national en général, et à Alger en particulier, sont composées de groupes homogènes de jeunes compétences sincères.

De plus, nos candidats sont animés par une volonté de reconquérir le terrain politique d'autant plus qu'on s'achemine vers une nouvelle reconfiguration de la scène politique, et ce, à travers la mise en oeuvre, entre autres, de la nouvelle loi organique portant loi électorale. Ceci dit, rien ne changera si la participation réelle des citoyens dans le choix des futurs députés n'est pas au rendez-vous.

Peut-on avoir un extrait du programme électoral de votre parti?

Le programme électoral du parti qui sera expliqué et débattu avec les citoyens lors de la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain, repose sur l'homme, qui est la pierre angulaire pour bâtir une société cohérente, organisée et productive ainsi que la gestion efficace. Le programme a mis en avant également l'importance de moraliser l'action politique et de réhabiliter l'échelle des valeurs, ainsi que la nécessité de mettre en place la participation de la Communauté nationale établie à l'étranger à un développement et une diversification économique. TAJ accorde aussi une importance à l'exploitation de tout le potentiel agricole, à une politique sanitaire solide et de qualité et à la meilleure gestion des ressources en eau et d'autres matières brutes, en proposant des mécanismes à même d'améliorer la situation et de parvenir à des résultats et à des solutions concrètes. Le parti s'intéresse aussi à tout ce qui a trait au recrutement, à la résorption du chômage, à l'agriculture, à l'industrie de transformation agroalimentaire, au sport, à l'habitat, à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, à l'investissement, à l'éducation, à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Pensez-vous qu'il est facile de convaincre les jeunes de se rendre aux urnes?

Lors de nos sorties de proximité à travers certains quartiers populaires à l'image de la Casbah, Hussein Dey, El Harrach nous avons remarqué un certain enthousiasme des jeunes pour la campagne. Ces derniers, notamment des diplômés et ceux sortis de la formation professionnelle, nous ont abordés pour exprimer des demandes légitimes. Ils veulent l'accès à l'emploi, bénéficier de formation de qualité. Plusieurs étudiants rencontrés souhaitent pour leur part la prise en charge de leurs doléances, à savoir un enseignement supérieur de qualité leur permettant l'intégration dans le marché du travail. Des jeunes et moins jeunes, qui savent que je suis issu du mouvement associatif et sportif, m'ont approché pour afficher leur grande verve pour tout ce qui a trait au sport, un secteur passionnant qui regorge de grandes potentialités et enveloppe à la fois, la jeunesse et l'activité sportive.

Ce secteur peut beaucoup donner à la nation en se centrant sur la prise en charge de l'individu.

Est-ce que vous comptez organiser des grands meetings?

Le parti a prévu des meetings à travers différentes wilayas du pays. Au niveau de la capitale, il envisage d'animer prochainement un meeting à la salle Harcha, en tenant compte, bien entendu, du protocole sanitaire.

Que pensez-vous de l'irruption dans la scène électorale d'un nombre très important de listes indépendantes?

L'on peut dire que c'est une bonne chose dans la conjoncture actuelle, mais à la longue on doit réhabiliter le politique. Je comprends que certains n'aient pas voulu se présenter sur les listes des partis dont les dirigeants sont en prison, mais je pense qu'il ne faut pas personnaliser le parti politique, qui reste une institution qui encadre et forme les jeunes responsables et qui demeure un acteur principal dans la vie politique.

Est-ce que les conditions nécessaires pour organiser une élection libre et transparente sont réunies?

Le TAJ fait confiance aux autorités quant à la tenue d'élections législatives anticipées crédibles et transparentes, ce qui est une pièrre angulaire pour bâtir un état de droit et une justice indépendante.

Quelle est la position de votre parti sur les interpellations et l'interdiction des marche du Hirak?

A chacun de nos déplacements on a été abordé par ceux qui sont contre les élections législatives. Des débats de fond autour de ces élections ont été enclenchés en ces occasions.

Quant à l'empêchement des manifestations, on s'en tient au contenu du communiqué du ministère de l' Intérieur qui exige la déclaration préalable des marches, leur itinéraire et slogans....