Sous le thème «Votre santé est notre responsabilité, vous servir est un devoir», la direction de la santé et de la population à Constantine poursuit ses opérations de sensibilisation et de vaccination, notamment contre la Covid-19, au niveau des zones d'ombre. Des opérations qui entrent dans le cadre d'un programme tracé par la même direction, afin de toucher les populations isolées et démunies. Cette troisième opération après la réussite des deux premières ayant abouti à toucher pas moins de 159 zones d'ombre que compte la wilaya de Constantine, devrait être la dernière et touchera d'autres régions. Soit 189 zones d'ombre. Une trentaine donc, est de nouveau ciblée par la DSP. Devenues le centre d'intérêt de l'Etat, les zones d'ombre que compte le pays sont de plus en plus visées pour bénéficier d'une prise en charge que l'on souhaite solide. C'est dans ce cadre que la DSP de Constantine, à sa tête son directeur, Abdelhamid Bouchelouche, ont pris l'initiative de lancer cette campagne de vaccination, pas seulement contre la Covid- 19, mais aussi pour d'autres maladies telle que le tétanos.

L'équipe médicale et paramédicale, ainsi que les psychologues engagés dans cette campagne ont consulté, soigné et distribué des médicaments aux habitants de ces zones, une campagne qui sera renouvelée chaque mois depuis son début au mois d'octobre durant la même période et sera étalée jusqu'au mois de janvier 2022. C'est le programme validé par le DSP qui était lundi dernier, sur le terrain en même temps que les équipes engagées. Même si dans certaines zones, les habitants n'ont pas été coopératifs, la DSP insiste, en usant d'une grande diplomatie pour convaincre les populations de l'importance de la vaccination et du bien-être d'une façon générale.

Dans ce contexte, rappelons que Constantine est à pied d'oeuvre depuis mi -juillet, date du lancement des actions de sensibilisation sur l'importance de ces opérations. Outre la DSP, la direction de l'action sociale a également lancé un programme en particulier au moins 115 parmi les 200 zones d'ombre, réparties à travers les 12 communes, ont été jusqu'à présent touchées. Il s'agit entre autres des zones d'ombre d'El Djebass et de Taferent sur les hauteurs de la forêt de Djebel Ouahche (Constantine) et de la localité rurale Djamaâ Tarcha à proximité de l'agglomération d'El Meridj, l'une des zones forestières relevant de la commune d'El Khroub (sud-ouest de Constantine). Les mechtas de Sekraniya, d'Ouled Djellal et d'Ouled Mebarek dans la commune d'Aïn Abid, les villages d'El Hambeli et de Beni Yaâgoub dans la commune de Ben Badis, ainsi que les zones rurales de Salah Derradji et de Guettar El Aïch (El Khroub), figurent parmi les localités qui ont été ciblées dans le cadre des actions de sensibilisation, faut-il encore noter.