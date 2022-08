Elle se termine dans de bonnes conditions. La saison estivale de l'été 2022 aura marqué un pas qualitatif positif grâce à la préparation minutieuse dont elle a fait l'objet quelques mois avant son lancement. Les conditions pour un bon séjour étaient bien réunies au grand bonheur des estivants fort nombreux à venir des autres régions d'Algérie. En effet, les visiteurs assidus n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction et les nouveaux qui découvrent les plages de la wilaya de Tizi Ouzou repartent avec de beaux souvenirs. Une saison qui se déroule sous de bons auspices à l'exception, bien évidemment, de quelques couacs qui ont été difficiles à améliorer, du moins en l'espace d'une année. En effet, au niveau des plages, les estivants n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction des conditions. «La sécurité est impeccable. Je tire chapeau aux agents impliqués dans la surveillance des plages et du large. Aucun problème à signaler. Je vais me baigner pendant de longs moments tout en laissant mes affaires sous le parasol. Personne n'y touche», témoigne un estivant à Tigzirt. Le souci majeur des familles reste toutefois la sécurité des enfants. «Cette année, les enfants égarés ont été retrouvés en l'espace de quelques minutes grâce à la présence des agents et des surveillants des plages. J'ai perdu de vue ma petite fille qui était en train de jouer sur le sable. Je n'ai pas eu le temps de paniquer. Les agents me l'ont ramenée illico-presto», explique un père de famille à la plage Tassallast de Tigzirt.

Pleine satisfaction, en effet, sur les plages et surtout pleine satisfaction au niveau de la restauration et de l'hébergement. Cette année, les restaurants et les commerces de manière générale ont été à la hauteur des attentes de l'avis de beaucoup de visiteurs. «Habituellement, en venant à Tigzirt ou Azeffoun, je trouve les prix très élevés. Les commerçants augmentent les prix pour profiter de la présence massive des estivants. Mais, cette année, ils ont fini par comprendre que le commerce ne se passe pas de cette manière. La bouteille d'eau que j'achetais les années précédentes à des prix triples coûte cette année 35 dinars ou 40 dinars», affirmait un autre estivant. L'hébergement était également à la hauteur avec cette année une tendance pour la location chez l'habitant. Les familles de Tigzirt louent leurs maisons aux estivants pendant les mois de juillet et août. La pratique se généralise d'année en année.

Toutefois, un petit bémol est à mettre au chapitre des parkings peu nombreux dans les deux villes. À Tigzirt, le stationnement a été un sérieux problème pour les estivants. «C'est mieux que l'année passée mais les difficultés restent toujours posées. Je trouve du mal à trouver une place surtout les jours de week-end», se plaint un autre estivant. D'autres estivants n'ont non plus pas manqué de signaler l'absence de moyens de découvrir les sites touristiques dispersés dans les alentours des villes de Tigzirt et Azeffoun. «J'aurais aimé trouver des voyages organisés pour aller découvrir les sites touristiques fort nombreux dans les communes voisines. Il n'y a pas que les plages à Tigzrit et Azeffoun. Les agences de voyages doivent s'adapter à l'évolution du tourisme et ne pas se suffir des Omra», recommande un estivant qui regrette de ne pas aller visiter les allées d'Aït Rhouna à Azeffoun et les sites antiques de Taksebt à Tigzirt.