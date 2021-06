L'Expression: L'été est là. Les locations de courte durée sont très prisées en cette période de l'année. Pourriez-vous nous parler du concept de votre application?

Kebladj Zakaria: Effectivement, l'été est là. On aspire à faire de darilik.com un geste naturel chez nos concitoyens pour chercher toute sorte de location, particulièrement celles à courte durée. Car, nous proposons un concept des plus simples. Nous avons créé une plate-forme d'annonces spécialisée en location à court terme. Nous aspirons à rapprocher les locataires et les propriétaires en supprimant, notamment les intermédiaires qui jouent aux apprentis spéculateurs, provoquant une augmentation inconsidérée des prix. Qui d'entre nous n'a pas voulu passer quelques jours en bord de mer ou à la montagne, avant d'être «refroidi» par les prix. Nous avons l'ambition de disrupter le marché de location à courte durée afin d'augmenter la villégiature interne tant pour le tourisme que pour les déplacements professionnels.

De belles ambitions, mais avant vous de jeunes entrepreneurs ont tenté le même pari, sans grande réussite. Qu'apportez-vous de nouveau?

Notre fougue, expérience et bonne humeur (rire). Non plus sérieusement, d'abord il faut savoir que nous avons bien mûri et réfléchi notre projet avant de le lancer. Nous avons parfaitement étudié le marché. Ce qui nous a permis d'avoir une approche différente par rapport à nos concurrents. À ce propos, nous considérons les différents acteurs du métier de l'immobilier et de l'hôtellerie comme partenaires et non comme des clients. De plus, notre site Web est conçu de manière «user friendly», ce qui fait que toute personne ayant l'habitude d'utiliser Internet saura l'utiliser de manière optimum et facile. Il faut aussi savoir que, contrairement à la concurrence, nous sommes un site spécialisé uniquement dans le domaine de la location et non un site généraliste. Un avantage qui nous permet de vérifier chaque annonce avant sa publication ce qui évite les habituelles arnaques auxquelles les clients ont l'habitude de faire face. Nous sommes, d'ailleurs, en train de tisser un grand réseau de professionnels.

Pensez-vous que le marché algérien soit assez mûr pour accueillir ce type de produits?

Sans aucune hésitation. Je suis de ceux qui pensent que l'avenir de l'Algérie est le digital. Je base mes appréciations sur les chiffres, en perpétuelle évolution, des TIC en Algérie. Aujourd'hui, le taux de pénétration du téléphone portable est de 103% (source Arpt), l'utilisation de moteurs de recherche est le quotidien de plusieurs dizaines de millions d'Algériens. On est face à un marché très prometteur et encore vierge. Je pense qu'il faut juste proposer des solutions qui répondent réellement aux besoins et spécificités de l'utilisateur algérien. Chez darilik.com, nous avons pris en considération ces spécifications.



Comment pensez-vous révolutionner votre secteur d'activité?

Comme je l'ai déjà dit, notre ambition est de disrupter le marché de la location de courte durée. Ce qui passe par la suppression des «smasria»(intermédiaires, ndlr). Ils dictent leurs lois sur le marché et faisaient attendre des prix qui frôlent l'indécence pour des logements qui, souvent, ne répondent à aucune norme. Beaucoup de familles se retrouvent souvent face à de mauvaises surprises et prises en otage par ces intermédiaires. Mais sur darilik.com les prix sont visibles à l'avance, avec en prime un contact direct avec le propriétaire ou le gérant du bien.

Comment voyez-vous l'avenir du secteur à l'aune de la crise sanitaire actuelle?

Le secteur du tourisme a été l'un des plus impactés par la Covid-19. Beaucoup de voyagistes sont en faillite. Mais paradoxalement, certains d'entre eux se portent bien car ils ont senti l'opportunité en allant vers le tourisme interne. Avec la fermeture des frontières, il ne s'est jamais aussi bien, porté. Surtout en ce qui concerne l'hébergement chez l'habitant. Beaucoup de gens qui avaient l'habitude de passer leurs vacances à l'étranger, se sont retournés vers le tourisme interne. Néanmoins, cela reste un grand «souk» qu'il faut organiser. Nous avons senti le besoin et l'opportunité pour offrir une alternative fiable et sécurisée.