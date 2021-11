L'Expression. Bonjour colonel, le monoxyde de carbone fait des massacres chaque année en Algérie. Combien de victimes déplore-t-on, en moyenne, annuellement?

Colonel Farouk Achour: Effectivement, ce tueur silencieux fait de véritables ravages dans le pays, notamment durant la période hivernale. On enregistre chaque année une moyenne de 150 morts intoxiqués au CO. À cela, il faut ajouter des milliers d'autres qui ont été sauvés in extremis par nos agents. On est face à un fléau qui provoque de grands drames familiaux, car, malheureusement, quand ce genre d'accident se produit ce sont des familles entières qui y passent. Comme cela a été le cas en début de semaine dans la wilaya de Sétif. Les parents et leurs trois jeunes enfants sont morts asphyxiés par le monoxyde de carbone. Les citoyens sont appelés à être très vigilants, particulièrement, avec l'arrivée des grands froids qui nécessitent l'utilisation des chauffages. Rien que depuis le 1er novembre dernier, 10 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres ont été incommodées par le gaz carbonique. C'est énorme. On doit tirer la sonnette d'alarme.



Quelles sont les causes de ce type d'accidents?

Après chaque accident, nos services mènent des enquêtes, afin de définir les causes de chaque accident de ce type. Il faut savoir qu'elles sont multiples. Il y a bien évidemment la non-conformité de certains chauffages à gaz. Dans d'autres cas, l'appareil est bon mais il a été mal installé par des personnes non qualifiées pour ce type d'intervention, très sensible. Parfois, ce sont les conduites d'évacuation qui sont défectueuses. Nous avons aussi le manque de ventilation dans les domiciles. Les cheminées qui sont bouchées et qui ne sont pas ramonées au début de l'hiver. Sachant que l'Algérie est traversée par des oiseux migrateurs qui établissent leurs nids dans ce type d'endroits. Il y a parfois les travaux de certains propriétaires d'appartements qui éliminent la cheminée ou une partie, ce qui fait qu'ils bouchent les évacuations de gaz carbonique de leurs voisins. Dernièrement, nous avons remarqué que des victimes ont mis les évacuations qu'il faut dans leurs balcons. Toutefois, ils y ont installé des baies vitrées. Quand il fait froid ou il pleut, ils les ferment. Les gaz brûlés reviennent donc à l'intérieur du logement. Ce qui mène à la catastrophe.



Que conseillez-vous aux citoyens, pour éviter ce genre de drames?

D'abord, chacun doit se mettre dans la tête que ce type d'accidents est vite arrivé. Il ne faut surtout pas se dire que cela n'arrive qu'aux autres. Il s'agit de drames qui peuvent être évités, si on se conforme aux recommandations internationales en la matière. Ainsi, il est nécessaire de multiplier les aérations, car, même si l'appareil est défectueux ou mal installé, si on a une bonne ventilation, on peut éviter le risque d'asphyxie. Il n'est pas question de gros investissements mais d'une ouverture haute et basse qui permet de renouveler l'air.

La ventilation est très importante. C'est pour cela que j'insiste sur la qualification des gens qui font le montage de ces chauffages, de vrais professionnels qui vérifieront l'appareil, les installations et surtout ils vont s'assurer qu'il y a les aérations qu'il faut. Les détecteurs de monoxyde de carbone peuvent être aussi une solution pour prévenir ce type d'accidents.

La Protection civile a lancé une grande campagne de sensibilisation, à travers le territoire national pour faire prendre conscience aux citoyens de la gravité de la situation.