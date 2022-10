La locataire de l'hôtel Matignon arrive, aujourd'hui, à Alger, avec pour feuille de route, la mise en branle du pan économique de la Déclaration d'Alger. Elle foule le sol algérien en qualité d'envoyée spéciale du président français, Emmanuel Macron, accompagnée qu'elle est, de pas moins de 16 ministres, dont Bruno Le Maire, détenteur du portefeuille de l'économie française. La Première ministre française qui gagne Alger est surtout entourée de plusieurs chefs d'entreprises, dont des dirigeants de sociétés françaises présentes en Algérie.

Connue pour son amour de l'action, Élizabeth Borne a pour mission de traduire en actes les résolutions du «partenariat renouvelé» entre Alger et Paris annoncées en août dernier, notamment celles relatives aux secteurs prioritaires identifiés, dont ceux du numérique, le tourisme, les énergies renouvelables, la santé et l'agriculture. L'économie est donc au centre de la visite d'Élizabeth Borne à Alger.

En complément de la visite d'Emmanuel Macron, qui était essentiellement portée sur la jeunesse, la culture et l'éducation, l'escale algéroise de Borne aura pour objectif d'approfondir tout cela et de les traduire en actions sur le terrain algéro-français. Il y a, bien entendu dans la besace de la Première ministre, une part conséquente d'économie. Cela devra passer par une coopération entre les deux pays aussi bien dans les domaines de l'industrie et de l'investissement que dans les secteurs du numérique, le pharmaceutique et l'énergie.

Elisabeth Borne et sa délégation participeront, en outre, dès lundi, à un Comité intergouvernemental de haut niveau, Cihn, France-Algérie, le premier depuis plusieurs années, lequel visera à «concrétiser et décliner ces grands axes», indique-t-on. «Pour chacun d'entre eux, ce sera l'occasion d'établir une feuille de route, avec un calendrier de rencontres bilatérales à tous les niveaux et à des échéances régulières», est-il, par ailleurs, précisé.

Ce rendez-vous, qui réunira les deux Premiers ministres, algériens et français, verra l'ouverture de grands débats qui orienteront «le nouvel élan» des relations économiques algéro-françaises.

À la faveur de ces débats, des panels, ouverts aux membres de la délégation de la Première ministre française ainsi qu'aux hommes d'affaires des deux pays, permettront de dégager les perspectives, les meilleures, en vue de renforcer davantage le partenariat économique.

Les observateurs font part, par ailleurs, de la pertinence de cette réunion, notamment à l'heure des grands positionnements stratégiques dictés par les impératifs géostratégiques et économiques de l'heure. L'on fait observer, à ce titre, que la France, au même titre que de nombreux autres pays européens, relocalise son industrie à proximité, une tendance qui ne peut laisser indifférente l'Algérie qui a la ferme volonté de redynamiser son économie, précise-t-on. Ce départ, voulu sur de nouvelles bases, intervient, faut-il le signaler, alors que l'Algérie libère l'acte d'investir.

Le nouveau Code des investissements ouvre, en effet, certaines possibilités à l'implantation d'entreprises 100% à capitaux étrangers, relèvent les observateurs avertis ce qui ne peut que favoriser la promotion de la destination IDE Algérie. D'aucuns indiquent, à ce propos, que l'Algérie aspire à devenir un hub pour l'Afrique et autour du Bassin méditerranéen, avec la visée de faire de l'axe économique Paris-Alger-Johannesburg une réalité. Dans tous les cas, un gisement d'opportunités est à exploiter dans les infrastructures énergétiques, les énergies renouvelables, le BTP, les nouvelles technologies...

Notons enfin que, quasiment, durant le séjour de Borne à Alger, se tiendra un forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie. Ce dernier se fera dans le prolongement du Cihn. Ce timing en dit long sur la vision globale que partagent l'Algérie et la France en matière d' essor et de promotion du partenariat entre l'Europe et l'Afrique et dans la construction d'un espace méditerranéen de paix, de développement et de prospérité partagée.