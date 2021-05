Peu de temps après la levée du confinement pour Constantine, voilà qu'elle est de nouveau forcée de suivre un nouveau confinement entre minuit et 4h du matin. Constantine fait partie des

19 wilayas concernées par cette mesure, après la réapparition de nouveaux cas de Covid-19. Cette mesure est entrée en vigueur depuis hier, comme acte de prévention afin de limiter la menace d'une troisième vague. L'on a également constaté, ces derniers temps un relâchement total dans la prise en considération des gestes barrières, notamment le port de la bavette.

À propos de ce relâchement le docteur Saïd Omar Mahsas, pneumologue, a fait un appel sur les réseaux sociaux, d'entreprendre des actions en urgence en proposant un plan d'action par la sanction ou l'interdiction de toutes les activités où les gestes barrières ne peuvent être ou ne sont pas respectés. Il cible les marchés et les commerces, les transports, les salles de spectacles, les cafés, les salles de sports ou de loisirs, les mosquées, interdire les regroupements, réduire à l'essentiel la circulation des personnes vers et en dehors des wilayas clusters variants, protéger les personnes impliquées dans la lutte contre la Covid-19 et régler en toute urgence le problème des cimetières dans les grandes villes.

Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision, il qualifie la situation de grave et déclare qu'il est urgent d'agir. Il souligne également que malgré les efforts consentis par l'Etat, «on n'a pas les moyens d'affronter une troisième vague car elle sera fatale».

Il appelle, à cet effet, les citoyens «à prendre conscience de la gravité de la situation, qu'on peut éviter en prenant nos responsabilités», ajoutant que « l'Etat n'a aucune volonté de revenir a une fermeture des commerces mais cela à condition que le citoyen prenne ses responsabilités, car cela dépend de lui aussi». S'agissant des citoyens, certains prennent cette menace d'une troisième vague à la légère, pour certains, c'est de la propagande, pour d'autres une invention pour des raisons politiques. Pourtant, ce sont les médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme, pas des politiciens. À Constantine, on parle même de cas graves ces derniers temps. Les forces de police ont, de leur côté, pris aussitôt certaines mesures en sensibilisant les citoyens dans la rue, au même titre que les forces de la Gendarmerie nationale.

En effet, une campagne de sensibilisation a été lancée dans la nuit de samedi vers 21 h par la Gendarmerie nationale, dans le but de faire prendre conscience aux citoyens de l'importance de respecter les gestes barrières.