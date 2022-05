Ooredoo décroche le 1er prix du programme «Best places to work» pour l'année 2022-2023. C'est là une certification qui désigne Ooredoo meilleur employeur, en reconnaissance à la viabilité de sa politique en ressources humaines (RH) qui lui a permis de se distinguer parmi les différentes entreprises nationales et multinationales ayant participé à ce programme qui promeut les sociétés activant en Algérie et offrant le meilleur environnement et les meilleures conditions de travail.

C'est dans l'enceinte du Centre international des conventions, CIC, à Alger, qu'Ooredoo a célébré cette distinction. Le directeur général de Ooredoo, BassamYousef Al Ibrahim et la directrice exécutive des ressources humaines, Nessrine Krim, ont reçu la certification des mains du directeur régional du programme «Best places to work» Karim Kaïtouni. Lors d'une allocution inaugurant la soirée de la célébration de l'événement, le premier responsable de Ooredoo Algérie, s'est adressé aux employés de l'entreprise dont il a loué les grandes capacités de résilience, dont ils ont fait preuve, notamment lors de la crise sanitaire. «Ce titre nous le gagnons grâce à vous», a-t-il lancé à l'attention des hommes et des femmes composant le staff d'Ooredoo. «Le service au client ne s'est jamais arrêté, même au plus fort de la pandémie de Covid-19. Je vous félicite pour vos efforts», a-t-il poursuivi. Karim Kaïtouni a, pour sa part, expliqué aux employés d'Ooredoo les principes directeurs de cet audit, ainsi que la méthodologie d'évaluation et les critères arrêtés pour déterminer l'octroi de la certification à toute entreprise qui s'inscrit dans le programme «Best places to work». «Chez Ooredoo, on y met du coeur!», a relevé Kaïtouni, qui a également précisé qu' «Ooredoo est une boîte» qui prend soin de ses employés, car elle met la personne au centre de ses priorités. L'enquête met, d'ailleurs, en relief les relations professionnelles constituant une dimension essentielle chez Ooredoo, avec un score de 81%. Il a par ailleurs, fait savoir que «la parité hommes-femmes est rigoureusement respectée à l'entreprise Ooredoo, notamment en matière de suivi de carrière». Ooredoo emploie 2600 personnes, dont 40% sont de sexe féminin. Désormais, et forte de la certification «Best place to work», Ooredoo ne peut que renforcer davantage son attractivité, particulièrement par rapport aux talents. «Ooredoo a pour tradition de solliciter les pôles d'excellence pour intégrer Ooredoo» rappelle Ramdane Djazaïri, directeur des affaires corporatives. Pour rappel, le programme, connu mondialement sous le nom «Best places to work», est initié par l'institut Best Compagnies-USA dans plus d'une centaine de pays dans le monde, dont l'Algérie, depuis huit ans.Cette étude donne la parole aux employés et porte essentiellement sur la perception des collaborteurs quant à la gouvernance de l'organisation et au style de management, aux pratiques en matière de politique RH, à la rémunération, aux avantages sociaux, les relations professionnelles entre collègues, le climat de travail, l'image et l'appartenance, la qualité et l'excellence et enfin le facteur sociétal.