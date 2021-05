Mohamed Tarek Bersali est candidat dans la liste indépendante «Ruwad» qui brigue la députation à Alger. âgé de 42 ans, il a fait de la numérisation son cheval de bataille dans la course au boulevard Zighoud Youcef, car il sait très bien de quoi il parle, étant spécialiste en la matière. Dans cet entretien, il nous parle de ses ambitions et surtout des raisons qui ont fait qu'il tente sa chance, lui qui était, comme il le dit si bien, «allergique» à la politique...

L'Expression: Qui est Mohamed Tarek Bersali?

Mohamed Tarek Bersali: C'est d'abord un jeune Algérien qui, comme beaucoup de ses compatriotes, rêve d'une Algérie meilleure. Sur le plan des compétences, j'ai un master en gestion d'entreprises et master en Sciences politiques et relations internationales. Passionné par les nouvelles technologies, j'ai créé la 1ère start-up 100% algérienne, spécialisée dans le Facility Management (une spécialité qui n'existe pas en Algérie et que nous avons introduit) et qui fonctionne via l'assistance numérique. Une innovation qui résume à elle seule mon esprit très créatif. Ma candidature va donc dans le sens d'apporter un nouveau souffle, afin de changer les choses et construire la nouvelle Algérie.

Comment se passe ce début de campagne électorale?

Les choses se passent très très bien. Doucement, mais sûrement nous sommes allés à la rencontre de nos compatriotes afin de leur présenter notre projet et nos grandes ambitions afin de hisser la capitale au niveau qu'elle mérite. Les Algérois commencent à s'intéresser à nous. Nous observons à chaque meeting plus de personnes curieuses de nous connaître et de découvrir notre programme. On espère qu'ils nous feront confiance pour être le porte-voix au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Pourquoi avoir choisi de vous présenter en tant que candidat indépendant? Vous qui avez déjà tenté l'aventure avec un parti politique, pensez-vous qu'il existe une différence?

Si vous permettez, je vais apporter une petite précision. Je n'ai jamais adhéré à un quelconque parti politique pour la simple raison que je n'ai jamais cru en leur discours, comme beaucoup d'Algériens. L'Algérie passe, aujourd'hui, par une phase critique tant sur le plan politique qu'économique et social. Si nous ne saisissons pas cette occasion de concrétiser ce changement crié haut et fort depuis le 22 février 2019, l'Algérie risque de sombrer dans des problèmes interminables. Ce changement, à mon humble avis, ne peut passer que par les urnes. C'est le seul moyen démocratique qui puisse nous permettre de matérialiser les revendications pour lesquelles nous sommes sortis par millions. Apporter un changement, au moins dans mon domaine, est donc la principale raison de ma candidature pour les législatives du 12 juin prochain.

Quelles sont les grandes lignes de votre programme?

Je ne dirai pas trouver des solutions aux différents problèmes dont souffre l'Algérien au quotidien, mais plutôt les régler grâce à la numérisation de tous les secteurs. Ce sera mon cheval de bataille si je suis élu parce que gérer tous les secteurs via une assistance numérique offrira à l'Algérie et à l'Algérien de meilleures conditions de vie, réduira la facture des dépenses, nous fera gagner beaucoup de temps et classera notre pays parmi les plus développés. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que nous devons tous et ensemble concrétiser et dans les meilleurs délais. Les Algériens ont besoin, aujourd'hui, plus que jamais de prouver qu'ils sont à la hauteur de n'importe quelle responsabilité et que si l'occasion leur est offerte, ils deviendront des leaders!