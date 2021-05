Tout en dénonçant l'ambiguïté et l'élasticité de son article 200, le secrétaire général du RND a appelé lors de sa conférence de presse animée hier, au siège du parti, à Alger «à revoir la loi organique portant Code électoral dans la perspectives des élections locales». «L'esprit de cet article n'est pas conforme à la vision politique du chef de l'Etat», croit-il savoir. Il a proposé, dans ce sens, soit «d'ouvrir le débat sur cette loi à l'APN, ou de l'amender par ordonnance présidentielle».

Il s'agit, dit-il, d'«éclairer les zones d'ombre que contient cette loi, sous peine de faire face à un vide constitutionnel». En outre, il a qualifié cet article de véritable «guillotine». Pour illustrer les dépassements enregistrés lors de l'examen et de la validation des listes électorales, il a cité «le cas de dossiers de certains candidats rejetés sur la base de l'article 184 du Code pénal qui concerne non pas les législatives, mais les élections locales!».

Sur sa lancée, il a déploré le fait que «son parti ait vu pas moins de 70 de ses candidats, dont un chef de tribu au sud du pays, exclus injustement de la course électorale». «Le RND a subi une injustice et de la ‘'hogra'', à travers 25 circonscriptions électorales, à cause des décisions politiques de l'Anie dans certaines wilayas», a-t-il appuyé. À ce propos, il a indiqué que «ce genre de rejet arbitraire risque de tirer vers le bas le taux de participation aux prochaines législatives».

«La plupart des candidats écartés du scrutin des législatives sont victimes de règlements de comptes au niveau des wilayas», a-t-il argué. Sur un autre plan, il a salué le Haut Conseil de sécurité qui a décidé de classer Rachad et le MAK sur la «liste des organisations terroristes». «Cette décision est historique», a-t-il commenté, souhaitant qu' «il y aura d'autres décisions de ce genre».

Pour le nouveau SG du RND, «il ne reste que 0,8% de la population qui sort encore dans la rue pour manifester, puisque les revendications du Hirak, à l'image de la concrétisation de la demande de l'application des articles 7 et 8 de la Constitution, ont été concrétisés dans la nouvelle Loi fondamentale, amendée». «Le nouveau RND, qui y participera avec force, aura son mot à dire lors des législatives anticipées qui sont non pas une opportunité de gagner des sièges à l'Assemblée populaire nationale(APN), mais un moyen de faire taire les voix isolées qui réclament l'organisation d'une période de transition démocratique», a-t-il insisté.

«Si toutes nos chances restent intactes lors des prochaines joutes, en revanche nous ne pourrons pas rééditer le succès de 2017, car le contexte politique a changé ainsi qu'en raison de la réduction du nombre de sièges à pourvoir et l'augmentation du nombre de listes concourantes», a-t-il estimé.