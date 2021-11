Pour que l'APC puisse recouvrer ses fonctions fondamentales de développement, dont la prise en charge des préoccupations du citoyen, il faut que «les mentalités et les pratiques des futurs élus aux Assemblées populaires locales changent», a, d'emblée, lancé le président du Front El Moustakbal.

Animant un meeting au Palais de la culture Mohamed Boudiaf, dans le cadre de la campagne électorale pour les locales du 27 novembre prochain, Abdelaziz Belaïd a mis l'accent sur l'impératif de moraliser l'acte, pour se démarquer des sinistres pratiques. Dans sa courte allocution, Abdelaziz Belaïd a souligné que son parti s'engage pour des choses logiques.

«Notre parti ne fait pas dans la surenchère, encore moins dans les manoeu-vres», a-t-il dit, ajoutant qu'en tant que «peuple, nous en avons assez des mensonges du passé». Dans cet ordre d'idées, il a exhorté, en s'adressant aux candidats de sa formation, une fois élus, à servir l'intérêt général du citoyen.

«Les membres des assemblées locales, APC et APW, sont élus par le peuple. Ils doivent être au service de celui-ci et non au service de l'administration», a-t-il indiqué, soulignant, au passage, que «tout élu a le devoir d'honorer ses engagements, avec une prise en charge réelle des préoccupations citoyennes».

Pour ce faire, le parti du Front El Moustakbal a laissé entendre qu'il est prêt à s'allier avec toutes les forces politiques afin de construire l'Algérie de demain.

Abdelaziz Belaïd a, dans ce sens, lancé un appel aux citoyens à être sur leurs gardes contre les ennemis de l'Algérie, menacée dans son intégrité et sa sécurité. Abdelaziz Belaid a estimé, dans ce cadre, que

«les prochaines assemblées élues devront affronter les défis du développement, qui exigent un haut degré de conscience, de responsabilité et de mobilisation pour les relever». C'est pourquoi, selon l'orateur, il est important d'encourager les initiatives pour se débarrasser des résidus du passé, marqué par une représentativité «fictive».

Pour Abdelaziz Belaïd, il est temps de donner plus de prérogatives aux futures assemblées, afin de leur permettre de contribuer au développement local. «L'APC est la locomotive du développement, elle doit jouer son rôle fondamental dans la création de la richesse», a-t-il clamé. De même pour l'APW, qualifiée de «mini Parlement qui prend en charge les besoins de la wilaya», a-t-il ajouté, appelant les élus communaux à travailler en collaboration et en concertation avec leurs collègues de l'APW, pour le bien-être des citoyen et le développement local.

Enfin, il a exhorté la base militante de son parti et les candidats à faire «de la proximité leur cheval de bataille, pour se rapprocher de toutes les couches sociales, afin d'expliquer la vision du parti, relative à la gestion des Assemblées populaires communales et de wilaya.»