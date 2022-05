«Les avant-projets de loi en lien avec le métier du journalisme, soumis actuellement au débat et à l'enrichissement (...) «émanent dans leur ensemble d'une volonté politique sincère appuyant la presse, à travers la recherche d'un mécanisme juridique inclusif et intégré en faveur d'une presse libre, indépendante et pluraliste, et ce, par la consécration effective de la liberté du journaliste et la consolidation de ses capacités professionnelles dans les aspects informatifs et technologiques inhérents à son métier.».C'est ce qu'a relevé, le Conseil national des droits de l'homme, dans un message rendu public à l‘occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Appuyant le principe d'une presse indépendante comme l'un des piliers de la démocratie à défendre avec force, le Cndh revient sur l'importance du rôle qui incombe aux professionnels de la presse, dans la préservation de la stabilité, et la souveraineté du pays, des attaques incessantes de déstabilisation des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, appelant à renforcer le front interne et « se dresser face à toutes les campagnes hostiles qui ciblent la sécurité et la stabilité de l'Algérie».Dans le même sillage, le Cndh n' a pas manqué cette occasion pour insister sur l'importance des changements qui découleront de l'application de ces textes, et leur utilité dans l'instauration de pratiques et de règles respectueuses de l'éthique et de la déontologie, faisant rappeler que la presse libre demeure un principe consacré dans la Constitution de 2020 qui a insisté sur l'importance d'élargir le cercle de la liberté de la presse. C'est dans cette optique que le Cndh considère que «ces textes une fois aboutis devront constituer un jalon essentiel et solide pour la consolidation de cet acquis précieux, à savoir la liberté de la presse, avec la diversité des domaines de sa pratique et avec l'ensemble de ses garanties». Il est clair, que pour le Cndh, ces textes de lois seront porteurs d'ouverture et participeront à remodeler la pratique du journalisme, en le mettant sur les voies de la modernisation, et du professionnalisme. Comme il est indéniable que la réforme du secteur viendra traiter les problèmes profonds liés aux conditions socioprofessionnelles, du statut, et du rôle du journaliste. Cela étant, l'aboutissement à ces résultats demeure tributaire de l'émergence d'un environnement de travail dépourvu de pressions et de tensions purement lucratives, et d'un système méritocratique, à même de susciter les motivations nécessaires pour les journalistes.

Par ailleurs, relevant les éventuels effets positifs d'une pratique libre et indépendante du journalisme Le Cndh a mis l'accent également sur l'importance du «droit à la liberté d'expression en tant qu'élément pivot et indispensable afin de concrétiser les libertés individuelles et développer les sociétés vers davantage de démocratie».