L'événement le plus attendu durant cette année 2022 est incontestablement la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance du pays. Ce rendez-vous avec notre Histoire est capital à plus d'un titre. D'abord parce qu'il est justement le 60ème, un chiffre qui revêt une symbolique de maturité et le passage du flambeau de la génération combattante à celle née après la guerre. L'évènement participe aussi d'une fierté nationale et de l'honneur d'appartenir à cette terre bénie dont les dignes fils ont décidé, au fil du temps, de ne vivre que libres et debout. La portée de ce 60ème anniversaire est telle qu'on ne saurait la limiter à la célébration de manifestations monotones. Les sacrifices des chouhada et les souffrances endurées par le peuple sous l'hégémonie d'un colonialisme sauvage doivent être une source d'inspiration à la hauteur de la grandeur de l'épopée de la Guerre de libération. Ne convient-il pas alors d'exploiter les moyens mis à la disposition des institutions et de les orienter vers la valorisation de notre histoire de manière attractive pour les générations montantes? ہ côté des cérémonies officielles nationales et locales, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné des actions mémorielles qui seront déclinées tout au long de l'année pour participer à ce cycle commémoratif. Des actions qui prendront la forme de manifestations culturelles ou encore de la pédagogie mémorielle. On dansera tout l'été 2022. Les Algériens savent faire la guerre pour leur liberté et ils savent également exprimer de la manière la plus éloquente leurs passions à l'occasion de faits marquants de leur histoire. ہ plus forte raison lorsqu'il s'agit de la célébration du 60ème anniversaire de leur indépendance. Mais il n' y a pas que l'aspect festif, surtout en ces moments précis où l'Algérie se trouve ciblée par des attaques multiformes. Il s'agira d'un rempart de notre unité nationale et source d'inspiration pour nourrir le génie de surpasser les tragédies. Il faut savoir, par ailleurs, que ce rendez-vous ne sera pas célébré en vase clos. Il nous met en connexion avec le monde extérieur, notamment la France. C'est un événement qui va probablement marquer un désenclavement du tête-à-tête mémoriel entre Alger et Paris. En avril prochain, la France a un rendez-vous électoral crucial pour lequel le président sortant, Emmanuel Macron, part très favori. Engagé sur la question mémorielle, le chef de l'Etat français sera très attendu sur ce dossier qui déterminera la suite des rapports entre les deux pays.