La Omra fait son grand retour! Après deux ans d'arrêt, les premiers pèlerins pourront s'envoler aux Lieux Saints en ce début de mois sacré du Ramadhan. C'est ce qu'a annoncé, jeudi dernier, à la Télévision nationale, le directeur de l'Office national du Hadj et de la Omra (Onho), Ahmed Slimani. «Les premiers vols consacrés à la Omra, pour cette saison, devraient être lancés en début du mois de Ramadhan», a soutenu le même responsable. «Il n'y a pas de système de quotas. Toute agence autorisée pourra organiser la Omra avec autant de personnes qu'elle voudra, pour peu qu'elle remplisse les conditions exigées», a-t-il souligné. «Cependant, l'inscription à la Omra pour les citoyens est ouverte jusqu'à la mi-Chaoual», a-t-il précisé. Une bonne nouvelle donc pour des milliers d'Algériens qui attendent impatiemment l'officialisation de cette libération, décidée il y a de cela 15 jours, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Leur joie est d'autant plus grande qu'une Omra en cette période équivaut à un Hadj, selon un hadith, le prophète (que la prière d'Allah et son Salut soient sur lui). Néanmoins, les citoyens désirant faire ce type de tourisme religieux doivent faire attention aux arnaques. Seules 130 agences de voyage ont, pour le moment, été autorisées à reprendre du service. «410 agences de voyage se sont inscrites.

326 autorisations ont été délivrées, après qu'elles ont rempli les conditions requises», a souligné Ahmed Slimani, car il rappelle que pour assurer une prise en charge adéquate des pèlerins, un nouveau cahier des charges a été mis en place. Seules 326 agences, sur un total de 496 agences inscrites sur le portail algérien de la Omra, ont, pour l'instant, répond aux nouvelles exigences. Parmi -elles, celle relative aux nouvelles donnes sanitaires imposées par la Covid-19. Ainsi, ceux qui désirent effectuer une Omra doivent présenter un schéma vaccinal complet contre le coronavirus. «Suite à la réouverture de la saison de la Omra pour l'année 1443 de l'Hégire, il a été procédé à l'adoption du cahier des charges relatif à cette opération, exigeant, entre autres, la vaccination contre le coronavirus pour le candidat à la Omra en vue de protéger le système sanitaire national», a -t-il insisté.