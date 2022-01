Un cauchemar qui ne veut pas finir! Alors que l'Algérie connaît une légère baisse des contaminations à la Covid-19, elle fait face à une nouvelle menace! Il s'agit du variant BA.2.

En effet, le directeur général de l'institut Pasteur, le docteur Fawzi Derrar, a annoncé, hier sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 1, que des cas de ce «mutant» ont été détectés en Algérie. «On a récemment enregistré plusieurs cas de BA2 et BA3, qui sont connus pour être répandus dans certains pays européens, comme le Danemark, et l'Afrique du Sud, les États-Unis et dans certains pays asiatiques», a -t-il révélé. Faut-il s'inquiéter? «C'est un sous- variant de l'Omicron dont on ne connaît pas encore le comportement mais les premières études ont démontré qu'il n'était pas plus dangereux que l'Omicron», a indiqué le même responsable.

Néanmoins, il avertit sur le fait qu'il est beaucoup plus contagieux que ce variant, qui se propage déjà à une vitesse exponentielle. Les épidémiologistes parlent d'une vitesse de contagion 1,5 fois supérieure à l'Omicron.

«La différence est notable sur la protéine Spike, qui détermine la contagiosité du virus mais aussi les effets de la réponse immunitaire permise par les anticorps», souligne t-il. Ce qui veut dire qu'il est plus contagieux et surtout qu'il peut réinfecter très rapidement les personnes déjà touchées par l'Omicron. «Il pourrait empêcher les cellules humaines de reconnaître le sous-variant et donner une réponse immunitaire alors même qu'elles auraient déjà été exposées au variant Omicron», a-t-il précisé. Pour Fawzi Derrar, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter même s'il craint une nouvelle flambée épidémique, car avec les spécificités de ce virus, on risque d'assister à une autre vague encore plus rapide que l'actuelle. Elle n'épargnera personne, même ceux qui pensent être immunisés après avoir contracté le virus.

Le relâchement qui suit risque de «favoriser» encore plus les réinfections, dont certaines pourraient être graves!

Le docteur Derrar a, d'ailleurs, tenu à mettre en garde ceux qui pensent que l'Omicron est inoffensif.

«Omicron ne peut pas être considéré comme un rhume sévère, comme certains le pensent, car c'est un virus. Il n'est pas possible de prédire les changements qui s'y produiront et les complications qu'il entraîne dans le corps humain», a-t-il mis en garde. Il appelle donc les Algériens à faire preuve de plus de prudence, avec le respect des gestes barrières. Il insiste également sur la vaccination. Pour lui, elle reste un moyen de protection efficace contre les formes graves, particulièrement en ce qui concerne les personnes à risque.

Surnommé l'Omicron «furtif» on disait que ce sous-variant d'Omicron échappait aux tests PCR et antigéniques. Chose qui semble être fausse. Pour dire que l'on ne sait encore rien de ce «mutant», son comportement et les risques qu'il peut engendrer! Le B.A.2 sera-t-il un vaccin naturel ou un retour à la case départ? Wait and see...