L'ex-président du Mouloudia club d'Alger (MCA), Omar Ghrib comparaîtra, le 21 septembre prochain devant le tribunal de Chéraga (cour de Tipaza) pour corruption. Deux affaires touchant le sport sont programmées au même mois. Le procureur de la République près ledit tribunal, a informé, avant-hier, dans un communiqué, que «le juge d'instruction a déféré deux affaires de corruption dans le sport à la chambre correctionnelle près le même tribunal, pour procès, le 21 septembre prochain, dont une affaire concerne la Société sportive par actions (SPA) «Le Doyen, le Mouloudia club d'Alger (MCA)».

«En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale et dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le sport, le parquet suscité informe l'opinion publique des affaires qui lui ont été soumises à ce propos, lesquelles ont été saisies à la chambre correctionnelle dudit tribunal pour procès le 21 septembre prochain, dont une affaire a été ajournée», ajoute le communiqué. Il s'agit d'une affaire liée à la corruption dans le sport impliquant la SPA «Le Doyen (MCA)». Le juge d'instruction près le même tribunal a ordonné de déférer l'affaire à la chambre correctionnelle, sur la base de la décision de la chambre d'accusation afin d'organiser le procès à la date du 21 septembre 2022», précise le communiqué.

La même source a fait état de l'implication de cinq individus, à savoir Omar. Ghrib, ex-directeur général de ladite SPA». Parmi ses coaccusés, figurent H. M., commissaire aux comptes au sein de la même société, H.B.M.R., cadre supérieur à Sonatrach et ancien président du conseil d'administration de la société du MCA, I.Y. chef de département des finances et F. Ch. I. O., chef du service des moyens généraux au sein de la même société. Le mis en cause (O. Gh) est poursuivi pour «participation à la dilapidation de deniers publics», tandis que H.M est poursuivi pour écriture de «témoignages matériellement incorrects» et «participation à la dilapidation de deniers publics», note le communiqué.

L'enquête préliminaire de la Police judiciaire a conclu à des «détournements de deniers publics».

En vertu d'une requête introductive devant le juge d'Instruction, l'accusé (B.M.R) est poursuivi pour «dilapidation de deniers publics, tandis que I.Y. et F.Ch.A.O sont poursuivis pour «dilapidation de deniers publics, usage de sceaux à des fins frauduleuses, établissement de témoignages matériellement incorrects» des deux mis en cause A. Y. et F. Ch. A.O. Par ailleurs, la deuxième affaire a été déclenchée, suite à une plainte déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans laquelle est poursuivi le président de la Fédération algérienne de handball, répondant aux initiales L.H, sur la base d'une requête introductive pour «faux en écritures publiques, dilapidation de deniers publics et abus de fonction», et ce conformément à l'article 222 du Code pénal ainsi que les articles 20 et 29 de la loi portant lutte contre la corruption, selon la même source. Le juge d'instruction près le tribunal de Chéraga a ordonné le transfert du mis en cause devant la chambre correctionnelle pour le procès qui a été reporté au 21 septembre, précise le même communiqué.