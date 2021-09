A l'instar de toutes les wilayas du pays, la wilaya de Tizi Ouzou a entamé, hier, les opérations de vaccination dont la première phase durera une semaine. Hier donc, les autorités locales étaient au grand complet pour le lancement de cet évènement d'envergure nationale. À la tête des responsables locaux en charge du déroulement et du lancement de la campagne, le nouveau wali de Tizi Ouzou a procédé au lancement symbolique de la campagne, qui durera jusqu'à la fin de l'année en cours sur les lieux, une cérémonie s'est déroulée, hier matin, au niveau de la place du Musée, ancienne mairie de la ville de Tizi Ouzou.

Sur les lieux, Djilali Doumi a mis l'accent sur la nécessité de relever le défi d'atteindre les objectifs de cette campagne au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, tout en assurant, à ce sujet, que les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des équipes médicales en charge de la mission. Djilali Doumi a également assuré de la disponibilité des quantités nécessaires de doses de vaccin. Aussi, dans cette optique, le premier responsable de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé un appel aux citoyens, afin qu'ils se fassent vacciner en masse, tout en soulignant que la vaccination reste le meilleur moyen de se prémunir des graves effets du virus.

Par ailleurs, le directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a mis l'accent sur la nécessité de relever le défi d'atteindre les objectifs assignés à cette campagne, d'autant plus, ajoute-t-il, que les moyens nécessaires sont mobilisés. Pour Mohamed Mokhtari, les équipes médicales mobilisées sur le terrain ont l'appui et l'accompagnement des autorités qui ne lésineront pas sur les moyens pour leur permettre d'accomplir leur tâche dans les meilleures conditions possibles en plus de l'accent mis sur les moyens de protection au bénéfice des personnes en contact direct avec les malades.

À noter, par ailleurs, que la wilaya de Tizi Ouzou a mobilisé, pour la réussite de cette campagne quelque 149 points fixes à travers les communes, des points fixes assurant la vaccination prise en charge par quelque 120 équipes mobiles qui ont été renforcées par 35 bus. À rappeler que selon les propos des autorités sanitaires de la wilaya de Tizi Ouzou, la campagne se fixe pour objectif d'atteindre, dans sa première phase d'une semaine, un taux de vaccination de 35% avec une capacité de 5000 doses par jour.

Enfin, il est à rappeler que les citoyens étaient présents en masse, en cette première journée de campagne de vaccination. Selon des échos, les populations ont grandement apprécié les efforts consentis par les autorités sanitaires qui ne lésinent pas sur les moyens pour permettre aux citoyens d'accéder aux vaccins. À travers les villages et les communes, les citoyens ont exprimé leur joie de voir les équipes médicales se déplacer chez eux. Selon toute vraisemblance, la campagne sera une grande réussite car tous les moyens sont mobilisés.