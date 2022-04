La crise du lait, volontairement provoquée par des commerçants pour des raisons qu'on ignore encore, a fait que des foules importantes se forment devant les commerces pour s'approvisionner. Une image qui renvoie aux années 80 où le citoyen passait son temps a faire la queue pour assurer la nourriture à sa famille. Pourtant, une telle crise n'a pas lieu d'être. L'Etat essaye de combattre ce phénomène par tous les moyens et contredire cette mafia qui tente aussi par tous les moyens de porter atteinte à la crédibilité du gouvernement. Ainsi, pour contrecarrer les spéculateurs, la laiterie Numidia de Constantine, filiale du groupe public Giplait, vient d'augmenter sa production de lait en sachet subventionné, à plus de 350.000 litres par jour. Cette augmentation est pratiquée, d'ailleurs, depuis le premier jour du mois de Ramadhan. L'objectif est de barrer la route à ceux qui tentent de tirer profit de cette fausse crise et en même temps assurer la disponibilité du lait à la population afin d'éviter la formation des foules devant les commerces. La laiterie a augmenté sa production quotidienne de lait pasteurisé, selon un calendrier établi en coordination avec le Groupe Giplait et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Cette augmentation va, entre autres, permettre d'alimenter même certaines wilayas limitrophes. La quantité produite par jour permet, en effet, de couvrir les besoins du marché local qui exige 180.000 litres par jour, la différence sera mise au profit des wilayas voisines à titre d'exemple, Mila, Jijel, Skikda, Oum El Bouaghi et Khenchela, outre des wilayas du sud-est du pays comme Biskra et El Oued. Pour ce faire, l'entreprise travaille 24h/24 avec trois équipes. L'entreprise mobilise 110 camions frigorifiques pour assurer la distribution. La laiterie a même augmenté sa production de lait de vache qui est passée de 10.000 à 30.000 litres/jour destinés à la consommation et à la nouvelle fromagerie. À noter que l'entreprise est connue pour la qualité de ses produits. Des contrôles et analyses sont effectués chaque jour dans le laboratoire. Une entreprise qui compte 18 points de vente et qui a le mérite d'avoir freiné une nouvelle crise.