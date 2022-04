La chambre pénale de la cour de Boumerdès a prononcé, hier, «la nullité des procédures de poursuites judiciaires» contre l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et son fils Chafik dans l'affaire de détournement du foncier agricole et de trafic d'influence. Les anciens walis de Tipaza, Kadi Abdelkader et Moussa Ghelaï, ont vu leur peine réduite à trois ans de prison ferme. L'ancien wali de la même wilaya, Mustapha Layadi a bénéficié des procédures d'extinction de l'action publique pour prescription.

Les autres coaccusés dans cette affaire, ayant bénéficié de la nullité des procédures de poursuites sont l'ancien chef de la sûreté de Tipaza, Salim Djai Djaï, l'ancien ministre des Finances Hadji Baba Ammi, l'ancien directeur des Domaines publics de Tipaza, Ali Bouamrirane,

l'ex-directeur de l'industrie et des mines de Tipaza, Haddou Abderrezak l'ancien Conservateur foncier de Koléa, Mohamed Bouamama, l'investisseur privé Abdelhakim Zerad et l'ex-directeur général du Domaine national, Djamel Kheznadji.